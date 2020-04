Municipales à Bordeaux : où en est-on six semaines après le premier tour ?

La tenue du second tour reste suspendue à la décision du conseil scientifique, qui doit rendre son avis le 23 mai prochain sur une date de report, qui, selon l'ordonnance de la loi du 23 mars 2020 prévoit que "dans les 4.922 communes où un second tour des élections municipales est nécessaire, il soit reporté au plus tard en juin 2020." Une échéance qui semble pour beaucoup encore précoce. L'ordonnance du gouvernement l'a prévu, "si le second tour ne peut pas avoir lieu en juin, les électeurs des communes où le premier tour n'a pas été décisif seront convoqués de nouveau pour deux tours de scrutin." C'est le cas à Bordeaux, où un report à l'automne conduirait les électeurs à retourner aux urnes pour un premier et un second tour.

Les maires élus au premier tour le resteront pour les six prochaines années. En attendant le retour à la normale de la vie politique bordelaise, Nicolas Florian (LR, Modem, UDI et Agir) organise des points téléphoniques avec les présidents des groupes politiques du conseil municipal, ainsi que les trois candidats qui ont obtenus plus de 10 % des suffrages au...