Nouvelle-Aquitaine : de bonnes prévisions économiques avec quelques réserves

Comme cela s'est vérifié aux niveaux national et régional, la reprise économique a été plus forte que prévu, avec un rebond du produit intérieur brut (PIB) pour 2021 réévalué à +7 % par l'Insee le 28 janvier 2022, et un rattrapage du niveau d'avant crise dès le troisième trimestre 2021. Ce rebond très positif de l'économie en sortie de confinement, avec toutefois un passe sanitaire limitant pour la consommation, s'accompagne d'une poussée inflationniste limitée mais pas vue en France depuis longtemps, à +2,1 % en 2021 contre +0,5 % en 2020 et +1,3 % en 2019.

Cette hausse inflationniste hexagonale nettement inférieure à celle de la zone euro (+2,6 %) n'inquiète pas la Banque de France, qui n'y voit pas un mouvement durable. La banque centrale table ainsi sur une aggravation contenue du phénomène dans notre pays en 2022, avec une inflation à +2,5 %, quand la zone euro devrait connaitre un coup de chaud à +3,2 %.

Ces analyses macro-économiques ont été dévoilées lors de la présentation du bilan économique 2021 de la région Nouvelle-Aquitaine, accompagné de ses prévisions 2022. Une manifestation organisée à la Station Ausone (librairie Mollat), à Bordeaux, ce 8 février, par la Banque de France et son directeur régional, Denis Lauretou, avec la CCI Bordeaux Gironde, présidée par Patrick Seguin.

L'industrie



L'étude régionale de la Banque de France, qui repose sur un sondage réalisé auprès de 3.500 entreprises ou établissements représentant 260.000 emplois en Nouvelle-Aquitaine, cible trois secteurs d'activité : industrie, services et construction. Elle confirme la forte progression de l'activité industrielle néo-aquitaine en 2021 (malgré un tassement de l'emploi) et une tendance favorable pour 2022.

Bilan 2021 :

Chiffre d'affaires (hors taxe) : +9,8 %

Export : +7,9 %

Effectifs : -0,4 %

Investissements : +12,6 %

Prévisions 2022 :

Chiffre d'affaires(HT) : +6,6 %

Export : +7,4 %

Effectifs : +2 %

Investissements : +16,4 %

Les Services marchands

Le vaste secteur des prestations de service connait lui aussi un fort redressement de son activité en 2021. La Banque de France observe que son effectif (préservé l'an dernier) ne se renforce pas assez vite, à cause des difficultés de recrutement, pour faire face à la demande. Quant au niveau d'investissement il reste conséquent. Les prévisions 2022 restent positives.

Bilan 2021 :

Chiffre d'affaires (HT) : +9,8 %

Effectifs : +3,5 %

Investissements : +0,7 %

Prévisions 2022 :

Chiffre d'affaires (HT) : +4,2 %

Effectifs : +3,3 %

Investissements : +10,2 %

La construction

La hausse d'activité dans ce secteur a été supérieure en 2021 aux prévisions, grâce à la demande soutenue des particuliers et des collectivités. Ce fort rebond est néanmoins freiné par des difficultés de recrutements et d'approvisionnements. Les prévisions restent positives pour 2022 malgré un recul des investissements.

Bilan 2021 :

CA (HT) : +12,9 %

Effectifs : +0,9 %

Investissement : + 13,4 %

Prévisions 2022 :

CA (HT) : 2,4 %

Effectifs : +1,4 %

Investissement : -7,5 %

Le baromètre de la CCI Bordeaux Gironde

Le baromètre économique de la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux Gironde (CCIBG) s'appuie sur une enquête de conjoncture réalisée auprès de 608 chefs d'entreprises girondins représentants les secteurs d'activité de l'industrie, du BTP, des services et du commerce. Réalisé début janvier 2022, il boucle le 4e trimestre 2021 et complète le tableau annuel.

Industrie

Le baromètre témoigne d'un redressement de la situation dans le secteur avec un indicateur de chiffre d'affaires qui redevient positif, et des prévisions de hausse pour 2022. La trésorerie des entreprises est néanmoins pénalisée par la hausse du prix de l'énergie et des matières premières, ce qui pèse sur les résultats.

Services

Les services sont de leur côté lourdement pénalisés par la baisse de fréquentation des clients, en particulier dans les cafés-hôtels-restaurants (CHR). Avec un impact négatif maximal sur les indicateurs pivots du secteur que sont le chiffre d'affaires, la trésorerie et les marges.

BTP et commerce

Après un très bon 3e trimestre le BTP a vu son activité se stabiliser fin 2021. Le chiffre d'affaires du secteur reste positif mais la trésorerie subit des tensions dues à la hausse des prix de l'énergie et de certaines matières premières. Le commerce maintient son niveau d'activité.

Les perspectives 2022

Tandis que les chefs d'entreprises girondins de l'industrie et du BTP se montrent plutôt optimistes, ceux du commerce et des services sont plus pessimistes pour le début d'année à cause de la situation sanitaire. Mais les dirigeants anticipent globalement une amélioration au 1er trimestre 2022. Plus globalement l'enquête de la CCIBG montre que leur niveau de confiance dans l'avenir est revenu au niveau de celui du 2e trimestre 2019 : 79 % d'entre eux sont confiants dans l'avenir de leur structure !