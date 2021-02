Huit chiffres pour mesurer l'ampleur de la crise en Nouvelle-Aquitaine

Le secteur de l'hébergement a connu une chute vertigineuse de -34 % de son activité en 2020 et vise un rebond de +23,1 % en 2021, sous réserve d'une amélioration sanitaire. (Crédits : Agence APPA)

Attente, inquiétude ou rebond ? Probablement les trois à la fois. Avec un enthousiasme aussi modéré que prudent, la Banque de France et les CCI de Bordeaux-Gironde et de Nouvelle-Aquitaine ont présenté, ce 25 février, le lourd bilan de l'année 2020 et les perspectives à peine plus légères de l'année 2021 en France et en Nouvelle-Aquitaine.