297.000 projets de recrutements prévus en Nouvelle-Aquitaine en 2021, en baisse de -3,4 %

Relativement épargnée par la crise sanitaire en comparaison d'autres territoires, la Nouvelle-Aquitaine semble l'être aussi par la crise économique. Comme sur le front des suppressions d'emploi, avec 12.200 emplois détruits l'an dernier, la situation du marché de l'emploi n'est certes pas bonne mais elle reste meilleure que dans bien d'autres régions et que la moyenne nationale. Au 4e trimestre 2020, le taux de chômage mesuré par l'Insee s'établissait ainsi à 7,2 % en Nouvelle-Aquitaine contre 8 % en France entière.

L'enquête sur les besoins de main d'œuvre réalisée par Pôle emploi et publiée ce 3 mai 2021 vient confirmer cette tendance. Elle décompte ainsi 297.000 projets de recrutement en Nouvelle-Aquitaine en 2021, un total en baisse de seulement -3,4 % (10.300 intentions d'embauche en moins) par rapport aux prévisions pour 2020, qui n'ont pas été réalisées, mais surtout une hausse de +15,5 % par rapport aux estimations pour 2019. En comparaison, la France, avec 2,723 millions d'intentions d'embauche annoncées pour 2021, affiche un repli nettement plus marqué de -8,4 % par rapport à 2020 et de +1,1 % par rapport à 2019 (1).

Dans le détail, 28 % des entreprises répondantes en Nouvelle-Aquitaine envisagent de recruter en 2021, c'est légèrement davantage que la moyenne nationale (26,5 %) mais elles sont aussi plus nombreuses à juger que leurs recrutements sont difficiles à pourvoir : 52 % en Nouvelle-Aquitaine contre 45 % en France. Dans les deux cas, cette part d'entreprises exprimant des difficultés de recrutement est cependant en baisse sensible sur un an : -5 points en Nouvelle-Aquitaine et -6 points en France.

Enfin, à l'orée du déconfinement et de l'ouverture de la saison touristique, la Nouvelle-Aquitaine se démarque également par une part supérieure d'intentions d'embauche pour des postes saisonniers : 44 % contre 32 % en moyenne nationale. Cette surreprésentation des emplois saisonniers s'explique aussi par le poids important dans la région de l'agriculture et de l'agroalimentaire qui pèsent à eux seuls 20 % du total des intentions d'embauche, le double de leurs poids en France entière. Plus largement, les secteurs qui recrutent le plus sont les services (57 %), l'agroalimentaire et l'agriculture (20 %), le commerce (12 %), la construction (6 %) et l'industrie manufacturière (5 %).

Les 20 métiers les plus recherchés

Au total, Pôle emploi identifie plus de 165.000 projets de recrutements non saisonniers dans la région. Voici les dix métiers les plus recherchés.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir (crédits : Pôle emploi)

Près de 132.000 projets de recrutements saisonniers sont compilés dans la région. Voici les dix métiers les plus recherchés.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir (crédits : Pôle emploi)

Les métiers agricoles et les aides-soignants restent en 2021 en tête des postes les plus difficiles à pourvoir en raison de leurs conditions de travail et des faibles salaires.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir (crédits : Pôle emploi)

(1) L'enquête « Besoins en Main-d'œuvre (BMO) » est une enquête réalisée chaque année par Pôle emploi avec le concours du Credoc portant sur 2,4 millions d'établissements en France. 450.000 établissements ont répondu à l'édition 2021, dont 20.000 à une enquête complémentaire plus détaillée. Cette enquête mesure les intentions de recrutement des employeurs pour l'année à venir, qu'il s'agisse de créations de postes ou de remplacements, mais n'intègre pas les administrations de l'état et les entreprises publiques. En Nouvelle-Aquitaine, 179.000 établissements ont été interrogés fin 2020 et plus de 42.000 établissements ont répondu au questionnaire. L'an dernier Pôle emploi n'avait pas communiqué sur les résultats pour l'année 2020 en raison du confinement et de la très grande incertitude qui régnait à l'époque.