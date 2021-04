Start'Emploi 2021 : vous recrutez à Bordeaux Métropole ? Dites-le nous !

L'an dernier, juste avant l'éclosion de la pandémie planétaire et ses conséquences en cascade sur l'économie mondiale, l'évènement de La Tribune dédié à l'emploi dans l'agglomération bordelaise avait recensé pour 2020 le nombre record de 8.800 intentions d'embauche auprès de 2.500 entreprises. Un an plus tard, le contexte sanitaire que nous traversons a incontestablement fragilisé des pans entiers de l'économie régionale, des travailleurs bordelais, salariés ou indépendants, comme des nouveaux diplômés arrivant sur le marché de l'emploi.

Lire aussi : Emploi : un an après le Covid, les métiers qui recrutent le plus en Nouvelle-Aquitaine

Face à cette situation socio-économique particulièrement difficile, le média économique des territoires, La Tribune, s'engage aux côtés des demandeurs d'emplois et des entreprises pour participer à la résilience de l'écosystème bordelais. Plus que jamais, notre rôle est d'informer chacune et chacun qu'une opportunité professionnelle se trouve dans son environnement. Au mois de juin 2021, La Tribune publiera donc la nouvelle formule de hors-série dédié à l'emploi : Le Start'Emploi. Son objectif reste le même : recenser un maximum d'offres d'emploi dans la région bordelaise et ses alentours proches, afin de faciliter la recherche de ceux qui sont dans le besoin.

Ce petit fascicule d'une quarantaine de pages permettra de recenser plusieurs milliers d'emplois disponibles et sera accompagné d'articles sur le marché du travail à Bordeaux. Et il ne tient qu'à vous d'alimenter cette démarche : alors, si vous recrutez dans la région bordelaise, dites-le nous ! Valorisez votre société, vos métiers, précisez vos besoins, en remplissant rapidement un court questionnaire avant le 10 mai 2021.

Avant sa vente en ligne sur notre site internet, le classement et les intentions d'embauche sur la région bordelaise, secteur par secteur, seront dévoilés lors d'un évènement de lancement le jeudi 24 juin organisé à Bordeaux.