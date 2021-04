En Nouvelle-Aquitaine, les caisses de Crédit agricole recrutent plus de 750 personnes

Les sept caisses de Crédit agricole en Nouvelle-Aquitaine (1) annoncent un énorme plan de recrutement qui concerne 1.525 postes à pourvoir. Sur ces 1.525 offres, 497 concernent des contrats à durée indéterminée (CDI), 272 postes d'alternants, qui pourront être exceptionnellement ouverts pour "répondre aux besoins urgents des étudiants", et 756 postes de stagiaires.

Parallèlement à cette opération, la banque verte lance "Youzful by CA", une plateforme digitale et gratuite dont l'objectif est de connecter localement demandeurs d'emplois et entreprises qui recrutent. Les sept caisses de Crédit agricole de Nouvelle-Aquitaine emploient actuellement 12.300 personnes et disposent de 1.080 agences. Comme La Tribune le révèle dans son hors-série annuel Book Eco, le Crédit agricole en Nouvelle-Aquitaine a réalisé un produit net bancaire (chiffre d'affaires) de 2 474 millions d'euros (2,4 milliards d'euros) en 2019.

Des préférences mais pas d'exclusive

Les 497 postes en CDI concernent tous les marchés de la banque et de l'assurance : patrimoine, prévoyance, agriculture, professionnels et entreprises, mais aussi les fonctions support. Dans ce cadre, la banque verte recherche en priorité des diplômés en banque et/ou assurance, en commerce ou en gestion "de formation Bac+3 minimum", mais s'intéresse aussi à tous les autres types de profils motivés par les métiers de la banque. Les candidats intéressés peuvent consulter les offres et postuler à cette adresse.

Les postes d'alternants (en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) ciblent des jeunes de niveau Bac+2 et plus, motivés par le fait de rejoindre une formation de niveau Bac+3 à Bac+5 en septembre prochain pour l'année scolaire 2021-2022. En adéquation avec la formation suivie (commercial, marketing, gestion, finance, juridique, etc.) les stages sont adaptés au niveau de la durée et des métiers aux besoins des caisses.

Plus de 300.000 offres tous secteurs

Les caisses régionales recherchent des stagiaires de niveau Bac+2 à Bac+5. Le groupe Crédit agricole souligne par ailleurs que sa plateforme Youzful by CA recense à ce jour plus de 300.000 offres d'emploi, tous secteurs d'activité confondus. Un dynamisme (national), souligne le communiqué, alimenté par la stratégie des caisses régionales, qui se sont engagées à mobiliser leur écosystème professionnel local, et à alimenter la plateforme.

Youzful by CA veut tout d'abord faciliter la vie des jeunes avec des offres accessibles simplement, en les mettant notamment au contact d'une communauté de professionnels et en leur fournissant des informations utiles. Côté entreprises, la plateforme est là pour leur faciliter les recrutements en leur permettant de déposer des offres, qu'il s'agisse de CDI, CDD, d'alternance ou de stage.

(1) Les sept caisses régionales de Crédit agricole en Nouvelle-Aquitaine sont le Crédit agricole Centre-Ouest (Limoges), le Crédit agricole Touraine Poitou (Poitiers), le Crédit agricole Centre France (à cheval sur deux régions : Clermont-Ferrand), le Crédit agricole Charente-Périgord (Angoulême), le Crédit agricole Pyrénées Gascogne (à cheval sur deux régions : Tarbes), le Crédit agricole d'Aquitaine (Bordeaux) et le Crédit agricole Charente-Maritime/Deux-Sèvres (Lagord en Charente-Maritime)

