Emploi : un an après le Covid, les métiers qui recrutent le plus en Nouvelle-Aquitaine

Après une chute enregistrée entre décembre et janvier, le recrutement néo-aquitain est reparti à la hausse depuis le début de l'année 2021, si l'on en croit le baromètre établi par l'entreprise Synergie avec Jobfeed. Ainsi, "les CDI sont passés d'une moyenne hebdomadaire de 2.500 nouvelles offres d'emploi fin 2020 à plus de 6.000 offres pour la dernière semaine de janvier", indique ce spécialiste du recrutement en intérim, CDD et CDI, qui a compilé les offres d'emploi publiées dans la région entre les mois de février 2020 et février 2021. Les offres d'emploi en contrats courts suivent peu ou prou la même dynamique. Il en ressort une forte demande pour les postes liés à la vente (agent immobilier salarié ou indépendant, technico-commercial, vendeur, ingénieur commercial, etc.) et aux services à la personne (garde d'enfant,...