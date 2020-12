Emploi : la Bourse de l'Immobilier prévoit 750 recrutements en France en 2021

La Bourse de l'Immobilier, dont le siège est à Bordeaux, est majoritairement implantée en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. (Crédits : La Bourse de l'Immobilier)

Malgré un marché immobilier morose et amputé de plusieurs semaines d'activités, la Bourse de l'Immobilier, dont le siège est à Bordeaux, enregistre des résultats positifs en 2020. Et l'entreprise de 2.300 salariés ambitionne d'ouvrir 50 nouvelles agences immobilières en 2021 avec un plan colossal de 750 recrutements prévus tout au long de l'année. Son directeur général, Benjamin Salah, livre également son analyse du marché bordelais et des villes moyennes.