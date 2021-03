In Extenso Sud-Ouest, à Bordeaux, annonce le recrutement de 80 salariés

In Extenso Sud-Ouest, à Bordeaux, qui se présente comme le leader de l'expertise comptable, et du conseil aux très petites et moyennes entreprises (TPE-PME), annonce le recrutement de 80 salariés en 2021. Etudiants, jeunes salariés, voire profils plus expérimentés : In Extenso recherche des candidats issus de la comptabilité, de l'audit et de la paie. Afin d'ouvrir la voie aux plus jeunes, 15 de ces 80 recrutements sont réservés à des élèves en alternance/apprentissage.

"Des campagnes de communication ont d'ailleurs été lancées via la plateforme HelloWork afin de promouvoir l'alternance, canal important chez In Extenso qui identifie et forme par ce biais nombre de ses futurs talents. Plus globalement, les profils recherchés sont issus de filières comptables, audit, paie et juridique", souligne notamment la direction d'In Extenso Sud-Ouest, dont Eric Palat est le président.

Lire aussi : Emploi : un an après le Covid, les métiers qui recrutent le plus en Nouvelle-Aquitaine

Eric Palat insiste sur le potentiel de ces postes

La filiale régionale d'In Extensio couvre peu ou prou les deux ex-régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, avec cinq pôles (Bordeaux - Charente, Dordogne, Gascogne, Sud-Atlantique et Midi-Pyrénées). Elle annonce aussi être intéressée par des experts en création d'entreprise, des analystes financiers, des spécialistes en ressources humaines, marketing et communication ou en informatique.

"Si nous avons été capables de répondre présents dans la crise et de soutenir nos clients TPE PME, c'est avant tout grâce à l'engagement de nos collaborateurs qui ont fourni un accompagnement exceptionnel pour répondre présents aux inquiétudes et attentes des dirigeants. Les Ressources Humaines sont au cœur de la stratégie d'In Extenso, avec une promesse d'épanouissement et de vraies perspectives d'évolution de carrière qui nous permettent d'accueillir cette année 80 nouveaux talents. Je suis d'ailleurs particulièrement heureux de pouvoir aider 15 alternants à mettre un pied dans le monde du travail, dans un contexte difficile pour de nombreux étudiants", veut faire savoir Eric Palat.

Un chiffre d'affaires de 33 millions d'euros en 2020

Et pour bien éclairer le panorama la société rajoute être intéressée par de nombreux types de cursus : du BTS au master CCA (comptabilité contrôle audit), en passant par le DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion) et le DEC (diplôme d'expertise comptable). Les métiers de l'expertise comptable n'échappent pas à la digitalisation et In Extenso Sud-Ouest tient à le rappeler.

"Par ailleurs, les compétences digitales, telles que la gestion des données automatisées, sont particulièrement appréciées dans un secteur où la transformation numérique s'est accélérée avec la crise sanitaire et le recours massif au télétravail" surligne ainsi In Extenso Sud-Ouest.

Lire aussi : "Les experts comptables vont investir les métiers de la donnée des entreprises"

Au niveau national le groupe In Extenso annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 405 millions d'euros en 2020 avec un effectif de 5.000 personnes, pour un total de 100.000 clients. De son côté, In Extenso Sud-Ouest a réalisé un chiffre d'affaires de 33 millions d'euros en 2020, dont un peu plus de 10 millions d'euros pour le bureau de Bordeaux, avec près de 400 personnes, dont 85 à Bordeaux. In Extenso Sud-Ouest compte 19 associés, s'appuie sur un réseau de 23 agences et annonce 10.000 clients.

Confinement : une cellule de soutien psychologique anonyme

L'entreprise revient aussi sur 2020 pour mettre l'accent sur le fait qu'elle s'est engagée à fond dans le télétravail à partir du premier confinement, déployé à l'échelle des 5.000 collaborateurs du groupe dès l'annonce gouvernementale.

"Une enquête établie avec le partenaire « Choose my company » a d'ailleurs classé In Extenso parmi les entreprises ayant le mieux réussi le déploiement de ce télétravail dans une période bousculée par la crise sanitaire", éclaire la direction du groupe.

Pour faire face aux effets parfois psychologiquement très toxiques des mesures sanitaires de lutte contre le coronavirus, In Extenso a créé un service de soutien psychologique pour ses collaborateurs, par le biais d'une relation téléphonique anonyme et gratuite. Associés, managers et responsables en ressources humaines ont de leur côté été formés via des webinaires pour s'adapter au processus de recrutement en période de crise sanitaire.