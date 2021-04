12.200 emplois détruits en 2020 en Nouvelle-Aquitaine, selon l'Urssaf

"Sur un an, avec une baisse de -0,8 % des effectifs salariés, la région perd 12.200 emplois essentiellement en Aquitaine et Poitou-Charentes", observe l'Urssaf dans sa dernière note de conjoncture sur la Nouvelle-Aquitaine qui englobe l'ensemble de l'année 2020. Un repli certes, mais qui reste quasiment deux fois moins important que celui constaté à l'échelle nationale (-1,7 %) ou encore qu'en Occitanie voisine qui accuse une baisse de -1,5 %, soit une destruction de 21.000 emplois salariés, notamment raison des difficultés de la filière aéronautique.

Au 31 décembre dernier, la Nouvelle-Aquitaine comptait ainsi 1,449 million de salariés, soit 12.200 de moins qu'un an plus tôt. Néanmoins, après le passage à vide du premier semestre lié au 1er confinement (-2,5 % au 1er trimestre puis -0,4 % au 2e trimestre), la grande région a repris des couleurs au 3e trimestre (+2 %) et s'est stabilisé au dernier trimestre malgré le reconfinement (+0,1 %). Sur les trois derniers mois de l'année, ce sont ainsi pas moins de 1.700 créations nettes de postes qui ont été enregistrées dans la région.

4.1000 postes détruits dans l'industrie

Dans le détail, sur l'ensemble de 2020, la construction (+2,3 %, soit 2.900 postes créés) et le commerce (+0,3 %, soit 700 postes créés) restent orientés à la hausse tandis que l'industrie (-1,7 %, soit 4.100 postes détruits) et les services (-1,2 %) enregistrent des destructions nettes de postes. Les métiers les plus touchés par la crise dans la région sont la métallurgie et la fabrication de produits métalliques (-5 %), l'hébergement et la restauration (-9,3 %, soit 8.600 postes détruits) et les arts, spectacles et activités récréatives (-7,7 %, soit 3.100 postes détruits).

Sur le plan géographique, les trois ex-régions ne sont pas toutes logées à la même enseigne même si les douze départements enregistrent des baisses de l'emploi salarié en 2020 allant de -0,3 % en Gironde et en Creuse à -2,2 % dans la Vienne. L'ex Aquitaine enregistre ainsi un repli de -0,7 % tandis que l'ex Limousin et l'ex Poitou-Charentes se situent à -1,1 % sur l'ensemble de l'année

Evolution trimestrielle des effectifs salariés par zone d'emploi en Nouvelle-Aquitaine au 4e trimestre 2020 (crédits : Urssaf / Dares).

