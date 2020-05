La Région subventionne le tourisme de proximité pour soutenir le secteur

Vive le circuit-court, surtout dans le tourisme ! C'est en substance le message qu'adresse la Nouvelle-Aquitaine à travers la mesure phare du plan de reprise des activités touristiques de 4 M€ présenté ce vendredi en plénière : un chèque "Solidarité Tourisme" destiné aux familles les plus modestes de la région, sous réserve qu'elles y passent leurs vacances.

Lire aussi : Cafés, bars, restaurants...: ce qu'il va se passer à partir du 2 juin pour la 2e phase du déconfinement

Doté de 3 M€, le dispositif devrait également être financé par l'État via l'ANCV (Agence nationale pour les chèques vacances), qui pourrait "doubler la mise" selon le président de l'exécutif Alain Rousset. Et certains départements sont également appelés à mettre au pot, de sorte que l'aide représentera "entre 200 et 400 euros par familles" selon les niveaux de ces contributions. Avec à la clé "des retombées significatives pour les entreprises du tourisme et de la restauration", espère la Région, puisqu' "habituellement, pour 100 € de chèques vacances dépensés, une famille dépense 200 € supplémentaires".

Financer les aménagements « Covid »

Déjà éligibles au plan d'urgence de 93 M€ voté le 10 avril (*), les opérateurs touristiques pourront également bénéficier de subventions pour financer "la modernisation de l'accueil et des parcours des visiteurs". Cette aide pourra couvrir jusqu'à 20 % des dépenses engagées (lesquelles sont plafonnées à 500.000 € HT).

La Région soutient aussi la transformation numérique du secteur, et propose une seconde subvention pouvant aller jusqu'à 50 % des dépenses en la matière (plafonnées à 60.000 € HT). L'idée étant là d'encourager par exemple la création de plateformes numériques de réservation.

Lire aussi : Tourisme : comment la Nouvelle-Aquitaine monte en gamme (1/8)

Un plan de relance annoncé

À l'approche de la pleine saison et alors que 12 à 15 millions de visiteurs restent attendus, il s'agit donc de soutenir "la première économie régionale" à grand renfort d'argent frais. Mais pas seulement : sécurisation de l'approvisionnement de 170 millions de masques à usage unique et de 1,5 million de litres de gel hydroalcoolique, mise en valeur de l'offre touristique, protocole de réouverture des plages, aide au recrutement des travailleurs saisonniers, accompagnement de la formation de salariés des entreprises du tourisme... Ce sont globalement quinze mesures...