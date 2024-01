Peinture recyclée : Circouleur rachetée par le girondin Unikalo

Le tribunal de commerce de Bordeaux a rendu sa décision le 26 décembre dernier. L'entreprise girondine Circouleur, en redressement judiciaire depuis le 7 novembre, a été rachetée par une autre entreprise girondine : SCSO Unikalo fondée en 1936. Si Circouleur recycle les peintures usagées en peintures neuves depuis 2017, Unikalo a lancé en 2012 sa marque de peinture biosourcée Naé. « La reprise de l'activité développée par Circouleur permettra à SCSO Unikalo d'être le premier acteur français et girondin à disposer d'une gamme biosourcée, d'une gamme recyclée et d'une gamme permettant d'améliorer la performance énergétique des bâtiments », fait valoir Unikalo dans un communiqué.

« Il s'agit d'une occasion unique d'unir nos forces afin de créer un impact significatif dans notre secteur d'activité. Ensemble, nous serons en mesure de développer des produits et des solutions encore plus respectueux de l'environnement, en améliorant nos pratiques et en favorisant l'économie circulaire », déclare Thomas Pestourie PDG de SCSO Unikalo.

Le groupe Unikalo qui a réalisé 395 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé en 2022 a investit 2 millions d'euros par an en R&D.

« Une belle opportunité pour la filière recyclage »

Du côté de Circouleur, accompagnée dès sa création par Bordeaux Technowest, le constat est identique. « De belles choses pourront émerger de cette mutualisation » reconnait Marianne Ritaud, associée et directrice marketing & commercial de Circouleur. En attendant, l'objectif numéro un était de sauver les emplois et la filière recyclage. « Il faut savoir lâcher le bébé et penser au bien-être de l'entreprise. » En l'occurrence, les emplois seront préservés puisque les douze collaborateurs de Circouleur intégreront les effectifs d'Unikalo, à savoir 1.250 personnes réparties entre le siège social à Mérignac, les deux sites de production à Mérignac et Cestas ainsi que les magasins.

« Il s'agit de la meilleure solution pour l'entreprise et pour la filière recyclage alors que toute la chaine était opérationnelle, du regroupement des peintures à la commercialisation. Notre objectif était de la faire perdurer et Unikalo sera l'acteur le plus à même de lui donner une autre dimension, réagit Marianne Ritaud.

Parmi les apports positifs d'Unikalo figurent également « une vision industrielle très poussée, une équipe commerciale plus développée et une connaissance très forte du marché. Sur le marché professionnel, nous étions très souvent en concurrence. »

La production sera internalisée

Concrètement, dans le cadre de cette reprise, la production des peintures de Circouleur va être internalisée alors qu'elle était jusqu'à présent sous traitée. Sur le volet BtoC, les références restent disponibles dans les 80 grandes surfaces de bricolage partenaires réparties sur tout le territoire français.

C'est précisément ce marché du particulier qui s'est tari en 2023 dans un contexte inflationniste et a conduit l'entreprise au tribunal de commerce. « Malgré une levée de 1,2 million d'euros en janvier 2022 et un chiffre d'affaires de quelques centaines de milliers d'euros, aucun investisseur n'a suivi en 2023 pour une nouvelle levée de fonds faute de perspective de rentabilité suffisante », déclarait début décembre à La Tribune, Maïlys Grau, la présidente et fondatrice de Circouleur.

Lire aussiLevées de fonds : ça tangue fort pour les startups de Nouvelle-Aquitaine