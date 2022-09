Peinture lumineuse : Olikrom va investir 6 millions d'euros sur le site d'un ex-Courtepaille bordelais

Pour une fois ce n'est pas l'enseigne d'une chaine de restaurant qui vient effacer une activité industrielle mais le contraire. C'est ainsi qu'Olikrom, entreprise girondine d'avant-garde dans le développement d'une très large palette de peintures luminescentes, annonce ce jeudi l'extension de son site industriel en lieu et place de l'ancien Courtepaille de Pessac (Bordeaux Métropole). Pour Olikrom cette opération à des allures de coup de chance.

"Cet ancien Courtepaille se trouve juste derrière chez nous : on abat la clôture et on continue le bâtiment historique d'Olikrom ! Oui c'est un coup de chance mais c'est une opération financièrement lourde puisque nous allons à terme investir un total de 6 millions d'euros. Opération que nous n'aurions pas pu mener à bien sans le soutien financier de Bordeaux Métropole, de la ville de Pessac. Je précise aussi que les banques croient en notre projet et que le CIC Sud-Ouest et le Crédit agricole d'Aquitaine ont également soutenus cette opération. Sans oublier la Région Nouvelle-Aquitaine et BPI France qui nous accompagne au long cours. Ces 6 millions d'euros vont servir à l'acquisition du terrain, qui se négocie désormais de l'ordre de 1.000 euros le mètre carré, l'achat des machines et l'installation de quatre à cinq lignes de production dont chacune sera très spécifique" tient à recadrer Jean-François Létard fondateur et dirigeant d'Olikrom.

L'ex-Courtepaille est le second bâtiment derrière Olikrom (Olikrom)

La peinture qu'il faut pour y voir plus clair dans la nuit

Avec cette opération, qui apporte 4.500 m2 de surface supplémentaire à l'entreprise, le premier site industriel construit par Olikrom, en 2018 va quasiment doubler de surface pour atteindre 8.000 m2. Techniquement Olikrom est le spécialiste mondial des matériaux à changement de couleur, soit des peintures qui se chargent de lumière pendant la journée et qui la relâche au cours de la nuit en se mettant à briller. Les applications sont très nombreuses, à commencer par les voies de circulation, mais aussi l'industrie, la santé ou les cosmétiques. Des secteurs pour lesquels vont tourner les nouvelles lignes de production. Sachant que les enjeux urbains tiennent la corde et ne devraient pas perdre leur première place en terme de marché.

Se retrouver dans une rue plongée dans le noir le plus absolu -où l'on ne voit même plus ses mains- lors d'une nuit sans lune est le genre d'expérience que l'on pouvait faire au sortir d'un « cercle démocratique » (café coopératif) il y a encore une trentaine ou une quarantaine d'années dans quelques communes des Landes. Un vrai moment de solitude et de désorientation qu'aucun piéton de bonne foi ne saurait oublier.Par un ironique retour de l'histoire cette absence d'éclairage public, qui signalait jusqu'à l'orée des années 1980 les ultimes communes -le plus souvent forestières- coupées de la civilisation contemporaine, semble être désormais la marque des communautés citadines ou villageoises les plus éclairées, car postées à l'avant-garde des économies d'énergie. Autant dire que la tendance actuelle ouvre un boulevard pour Olikrom.

De la lumière sans électricité ni moteur thermique... ni rien

Premier produit révolutionnaire mis au point par Olikrom en 2019, Luminokrom, qui a commencé à être commercialisé en 2020, "est la seule peinture routière photoluminescente du marché capable de s'illuminer la nuit pendant dix heures" (certification classe G/norme Iso 17398 garantissant 10 heures de visibilité) rappelle la direction de l'entreprise girondine.

Piste cyclable et pour piétons balisée avec Luminokrom (Olikrom)

"Le chiffre d'affaires généré par Luminokrom progresse de +100 % par an depuis sa mise en vente. Avec l'obligation qu'elles ont désormais d'entrer dans le monde de la sobriété, les collectivités se bousculent à nos portes. Luminokrom a déjà été adopté depuis sa création par 120 d'entre elles, en particulier pour sécuriser la circulation des cycliste la nuit sur les pistes cyclables. Mais avec la sobriété énergétique les enjeux entrent dans une nouvelle dimension. Avec notre peinture photoluminescente, qui émet de la lumière sans rien, nous sommes capables, en l'absence d'éclairage public, de matérialiser les passages piétons, les trottoirs, les parkings ou encore les ronds-points" détaille pour La Tribune Jean-François Létard. Autant d'aides précieuses pour la sécurité des piétons et autres usagers des voies publiques.

Une peinture qui peut aussi détecter des molécules

Cette innovation majeure portée par le dirigeant d'Olikrom, ancien chercheur au CNRS (Centre national de la recherche scientifique), est d'autant mieux alignée sur les attentes des élus, que la peinture luminescente d'Olikrom n'est fabriquée qu'avec des matières naturelles, sans aucun polluant. Autre caractéristique extraordinaire, la peinture luminescente de l'entreprise pessacaise peut-être ciblée pour ne réagir qu'à un seul type de molécule.

"Avec le déploiement de l'hydrogène, les risques d'auto-détonation propres à cette substance vont augmenter. D'où l'intérêt d'avoir une alarme lumineuse en cas de fuite d'hydrogène, tout comme en cas de corrosion des métaux. Et à cela il ne faut pas oublier de rajouter la nécessité pour les entreprises de faire des économies, dans ce climat de crise inflationniste et énergétique de plus en plus menaçant" reboucle Jean-François Létard.

Autant de contraintes majeures qui devraient contribuer à faire d'Olikrom l'industriel local que tout le monde attendait.

