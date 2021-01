France Relance : Poral investit trois millions d'euros dans un nouveau four et l'impression 3D (3/6)

Un an après la reprise de Sintertech menacée de liquidation et malgré la crise du Covid-19 qui a débuté trois mois plus tard, l'entreprise renommée Poral garde la tête hors de l'eau. "Nous sommes nettement plus petit, mais nous avons l'avantage d'être bien dimensionné ce qui a permis de sauver nos activités", reconnait Denis Pugnet, directeur général de Poral. L'entreprise emploie désormais 70 personnes, dont 50 à Oloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques, et une vingtaine en Isère contre 280 salariés, dont 73 à Oloron-Sainte-Marie, sous l'ancienne configuration Sintertech.

Spécialisée dans la métallurgie des poudres, la société a vu son chiffre d'affaires chuter de -60 % pour la partie automobile quand...