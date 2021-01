France Relance : avec Staero, la mécanique de précision mène aussi aux loisirs (4/6)

"Face à la crise, nous avions deux possibilités : licencier et baisser la tête en attendant que cela passe ou investir. Nous faisons le pari d'investir !". Jean-Baptiste Faure, directeur de Staero, à Bayonne, qui fabrique des pièces ou sous-ensembles mécaniques pour des donneurs d'ordre dans le secteur aéronautique civil et militaire, et en premier lieu Dassault Aviation, a donc monté un plan d'investissement de plus d'un million d'euros.

"J'ai commencé à le bâtir en juin 2020 mais en voyant les modalités du plan de relance, j'ai posé tout ce que j'avais dans la tête depuis cinq à dix ans. C'était l'occasion. La stratégie, je l'avais déjà,...