Azur Drones complète son capital et son équipe de direction

Et 2,5 millions d'euros qui font 25. Azur Drones, qui conçoit et commercialise un drone autonome volant de vidéo-surveillance de sites industriels et sensibles, annonce une augmentation de capital de 2,5 millions auprès d'un investisseur privé français, un an après une levée de fonds plus conséquente de 9 millions d'euros auprès de ce même investisseur du nord de la France. De quoi porter à 25 millions d'euros le total des capitaux réunis depuis quatre ans par l'entreprise basée à Mérignac dont le produit phare est le drone Skeyetech, du nom de la startup bordelaise rachetée par Azur Drones en 2017.

