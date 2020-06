Drones : Reflet du Monde déménage pour accélérer

"Nous franchissons un cap", assure Patrice Rosier, co-gérant de la société Reflet du Monde qui, après six ans d'existence, vient de quitter les locaux de Bordeaux Technowest, à Mérignac, pour s'installer à Saint-Aubin de Médoc.

"Nous passons d'un espace de 150 m2 à 450 m2 dédiés au monde du drone avec un bâtiment réalisé sur-mesure qui nous donne une identité. Nous sortons de l'anonymat", prévient-il.

A l'intérieur, une boutique de 80 m2, un atelier de 100 m2, un entrepôt de 40 m2, une salle de formation de 60 m2 ainsi que six bureaux. Des espaces dédiés pour chaque activité stratégique de l'entreprise et il y en a quatre : la prestation d'imagerie aérienne, la formation de télépilotes de drones, le pôle R&D ainsi que la vente de matériel. Pas plus, pas moins.

Des voyants au vert

"Nous considérons que ce sont les quatre pieds d'une chaise et que ce sont ces quatre fondamentaux qui nous permettent d'être viables. Alors que pendant le Covid, beaucoup d'activités se sont arrêtées, nous avons en l'occurrence réussi à maintenir la partie vente en ligne, ce qui a permis d'assurer un flux de trésorerie malgré la crise. Parfois, c'est la formation qui tire tout le reste, parfois la prestation. L'année dernière, c'était la R&D. Cette activité multi-facette, c'est notre assurance-vie", insiste Patrice Rosier.

Malgré les doutes, tout de même, en plein Covid, pas question, en revanche, de se laisser abattre. Au contraire :



"Il y a désormais la conviction que le drone est un secteur d'avenir et que la transition drone est en cours. La drone est le secteur le plus dynamique de l'aéronautique avec un chiffre d'affaires qui augmente de 30 % tous les ans en France. De manière générale, le drone fait son petit bonhomme de chemin. Il s'intègre dans tous les métiers. Les voyants sont au vert d'un point de vue du marché et nous misons, en ce qui nous concerne, sur le drone agricole qui, en plus de la surveillance, est l'un des deux domaines amenés à se développer", explique Patrice Rosier.

En pleine évangélisation du drone agricole



Reflet du Monde prévoit ainsi de réaliser, cette année, un tour de France avec son drone agricole le RDM-AG, l'idée étant de le présenter notamment à des coopératives agricoles, car ce drone a un coût : 50.000 €. Développé en partenariat avec la cellule innovation commune des coopératives Maïsadour et Vivadour, ce drone conçu pour...