Bordeaux Euratlantique : quand un ancien site ferroviaire se mue en nouveau quartier

Situé sur un ancien site ferroviaire, à proximité immédiate de la gare Saint-Jean dans le périmètre de Bordeaux Euratlantique, le nouveau quartier Amédée Saint-Germain, encore en chantier, a déjà vu se construire des bureaux et des logements neufs. Il se dote désormais de commerces, de services et d'un lieu de vie. La foncière Ville Envie a investi 13 millions d'euros dans ce projet d'aménagement et d'animation du quartier lancé en 2018. Un centre médical, une pharmacie, une boulangerie ont d'ores et déjà ouverts, tandis qu'un tabac presse, deux épiceries, un restaurant bistronomique ainsi qu'une laiterie artisanale ouvriront dans les prochaines semaines autour de l'ancien château d'eau des ateliers ferroviaires de Bordeaux Saint-Jean, rebaptisé « Les Citernes » et inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques. Un lieu qui fera office avec, l'Atelier des Citernes, juste à côté, de « place centrale du village ».

L'Atelier des Citernes de l'extérieur. Crédit Atelier Caumes.

Un ancien site industriel réhabilité

C'est précisément la rénovation de ce bâtiment de 1.700 m2 à l'esprit Eiffel qui a nécessité le plus gros investissement, à savoir sept millions d'euros. La structure de cet ancien atelier de réparation des trains du 19e siècle a été conservée, la nef centrale et une partie des façades en pierre et brique rouge aussi. « Ce projet est un exemple de ce que nous souhaitons faire à l'avenir. La réhabilitation constitue l'avenir de notre métier alors que le bâtiment est l'un des secteurs les plus polluants », a déclaré Agathe Chevalier, directrice de l'agence d'architecture CoBe à Bordeaux.

Ouvert depuis le 28 mars, l'Atelier des Citernes qui accueille ses premiers occupants, rassemblera six restaurants, un bar à vin et un bar central au rez-de chaussée. Au menu, de la cuisine syrienne, sicilienne, vietnamienne ou encore basque. Les lieux accueilleront également une scène musicale ouverte, des événements, des expositions et des ateliers créatifs. Une trentaine de personnes ont été recrutées pour l'exploitation du site. Deux associations sont également installées dans les étages et des bureaux occupés par des architectes.

Objectif : faire venir dans ce lieu des habitants et des actifs du quartier. « 1.300 personnes se sont installées dans les nouveaux locaux de la Caisse des dépôts [fin 2022, NDLR], 800 logements ont été créés, ce qui représente en moyenne 2.000 habitants. Un hôtel a également ouvert », rappelle Sébastien Favant, gérant de Ville Envie.

Les riverains réclament un parc

« Il s'agit d'une belle rénovation et un lieu de vie intéressant pour faire vivre ce nouveau quartier et favoriser la rencontre entre les habitants, en faire venir de l'extérieur » , reconnaît Fanny du collectif Amédée Sacré Coeur qui précise, que dans la première version du projet, cet édifice devait être détruit. « Des habitants étaient intervenus pour le sauvegarder. »

Mais au-delà de cet édifice, le collectif réclame toujours et surtout un parc de deux hectares au sud du quartier, soit le double de ce qui est proposé par l'aménageur Bordeaux Euratlantique sur la dernier parcelle SNCF à lotir. « Ce quartier a la particularité de s'inscrire à côté d'habitations déjà existantes, en l'occurrence des échoppes du quartier du Sacré-Coeur. Nous ne sommes pas contre les constructions, ni contre la densification. Mais jusqu'où allons nous pour que la vie urbaine soit acceptable ? Nous sommes ici dans l'un des quartiers les plus chauds de Bordeaux l'été, car très minéral. Toutes les études le disent », insiste-t-elle. Des demandes répétées des habitants alors même que Bordeaux Euratlantique vient de valider de nouvelles orientations plus vertes assorties d'une rallonge budgétaire conséquente pour mener à bien l'opération d'aménagement d'ici 2040.

