Les 1.400 collaborateurs de la Caisse des dépôts s'installent à Bordeaux Euratlantique

Trois ans presque jour pour jour après la pose de la première pierre, le nouveau bâtiment de l'établissement bordelais de la Caisse des dépôts (CDC) a été inauguré, en présence des élus locaux, dans l'îlot Amédée Saint-Germain au sein de l'opération Bordeaux Euratlantique. Avec certes quelques mois de retard dans la livraison prévue initialement, mais aucun dépassement de budget (60 millions d'euros pour l'immeuble et les 1.500m2 de restaurant d'entreprise) malgré la crise sanitaire et le renchérissement des matières premières.

Une prouesse dont se félicite Jérôme Labadie, directeur du projet, lancé il y a six ans : "Des choix ont été faits pour tenir le cap financier, avec à chaque contrainte, la volonté de trouver une solution qui convienne à la fois aux cabinets d'architectes DVVD et Auer Weber, au promoteur Kaufman & Broad et à la Caisses des dépôts. Ce partenariat fort vaut à l'immeuble son nom Imbrikation !"

Bâtiment à énergie positive

Le bâtiment de 27.000m2 affiche de hautes ambitions environnementales. Il est doté d'une façade végétalisée de 600 m2, agrandie de 150 m2 par rapport au projet initial, à la demande du maire de Bordeaux Pierre Hurmic désireux de davantage végétaliser l'ensemble du projet Euratlantique. Il comporte également 650 panneaux photovoltaïques, des capteurs de présence permettant d'adapter la luminosité des bureaux à l'ensoleillement ou encore de couper chauffage et climatisation d'une pièce dès que la fenêtre est ouverte.

Certifié HQE (haute qualité environnementale), Kaufman & Broad le présentait en 2019 comme un des plus grands bâtiments labellisé Bepos (bâtiment à énergie positive, qui produit plus d'énergie qu'il en consomme) de Nouvelle-Aquitaine, ce qui reste encore le cas aujourd'hui.

Nouveaux modes de travail

"D'ici la fin de la décennie, tous les collaborateurs de la Caisse des dépôts auront déménagé dans des bâtiments comme celui-ci car notre volonté est de passer la plus rapidement possible au zéro carbone. Pour les collaborateurs de Bordeaux, l'inauguration ouvre aussi une nouvelle façon de travailler, dans des espaces partagés et collaboratifs", indique Eric Lombard, directeur général du groupe Caisse des dépôts, qui a fait le déplacement en Gironde pour l'occasion.

Une partie de l'ancien site, à Bordeaux-Lac, accueillera un tiers-lieu, permettant aux agents domiciliés loin d'Euratlantique d'y télétravailler. "Nous conserverons à l'avenir le principe d'un ou plusieurs tiers-lieux, dont la localisation pourra évoluer dans le temps pour se rapprocher des bassins de vie des agents. Ces tiers-lieux auront vocation à favoriser un travail plus productif, tandis que le site d'Amédée Saint-Germain est plus propice à la gestion de projet et au travail collaboratif", détaille Thierry Ravot, directeur de l'établissement bordelais.

Une activité méconnue

Installé dans la capitale girondine depuis 1910 pour gérer les retraites ouvrières et paysannes, l'établissement national bordelais de la CDC est souvent confondu avec la direction régionale Nouvelle-Aquitaine de la Banque des territoires, également implantée à Bordeaux, rue de Cursol. Les deux entités appartiennent cependant à deux métiers différents de la Caisse des dépôts. Alors que la Banque des territoires a pour mission de financer les collectivités locales et l'investissement dans les territoires, le site de Bordeaux dépend de la direction des politiques sociales de la Caisse, présente également à Angers et essentiellement à Paris.

À ce titre, ses 1.400 collaborateurs (parmi lesquels 80 % des fonctionnaires et 20 % d'agents de droit privé) gèrent des fonds de retraite et de protection sociale. "La première mission de la Caisse des dépôts à sa création en 1816 a été de centraliser, sécuriser et rémunérer l'épargne des Français, via ce qui est devenu le Livret A. Un de ses autres rôles a été de sécuriser la retraite des Français, et c'est ce que nous faisons à Bordeaux", décrit Thierry Ravot.

Gestion de fonds

25 fonds y sont gérés, parmi les 76 fonds confiés à la CDC. À Bordeaux, le plus gros volume d'activité correspond à la gestion de trois régimes de retraite de fonctionnaires, parmi lesquels la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) représente la plus grande part. "Il s'agit de piloter l'ensemble de ces régimes depuis la collecte des cotisations auprès des employeurs et des agents, de gérer les comptes individuels de retraite des actifs puisque nous suivons l'ensemble de la carrière, jusqu'à la liquidation des retraites, c'est-à-dire leur versement aux intéressés", décrit Thierry Ravot.

L'établissement gère également des fonds liés aux risques professionnels (à l'instar du régime d'indemnisation des sapeurs pompiers volontaires) ou des fonds de compensation (comme le fonds de remboursement du congé paternité, ou celui pour la modernisation de l'investissement en santé (FMIS), alimenté par des dotations de l'État, et qui finance des équipements de modernisation des hôpitaux venant compléter les investissements de l'État). "La troisième famille correspond à ce que nous appelons des fonds à dominante sociétale, dont le volume est assez réduit, comme par exemple la Caisse de retraite du chemin de fer franco-éthiopien, dont l'activité est anecdotique et que personne d'autre que nous ne gérerait", note Thierry Ravot.

27 milliards d'euros de prestations

Pour tous ces fonds, les agents de Bordeaux sont en charge de la collecte des cotisations (25,4 milliards en 2021), du versement des prestations (27 milliards d'euros en 2021, un régime retraite comme la CNRACL étant par exemple déficitaire), de la gestion financière des fonds, du contact avec les employeurs, actifs et retraités (1,6 million d'appels entrants ont été traités en 2021) et de leur sécurisation (170 collaborateurs travaillent dans l'informatique).

Au total, les activités du site de Bordeaux touchent 4,5 millions d'actifs, 51.200 employeurs et 2,2 millions de pensionnés ! "Les activités de la direction des politiques sociales devraient s'accroître, de nouveaux mandats vont être confiés à la Caisse des dépôts par l'État : la retraire reste, les activités liés à la formation et la solidarité vont s'accroître", a assuré Eric Lombard avant de couper le ruban.

