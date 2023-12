Solaire : VMH Énergies et Exosun accablés par la concurrence asiatique

Pas facile de trouver sa place au soleil. Alors que l'industrie asiatique écrase le marché mondial du panneau photovoltaïque, les sociétés européennes tentent leur chance à coup d'innovations. Mais pour certaines, le retard accumulé et les désavantages concurrentiels sont trop élevés. C'est le cas pour deux entreprises basées en Nouvelle-Aquitaine.

VMH Énergies abandonne la course aux modules

Le fabricant VMH Énergies tout d'abord a mis un terme à la production de modules photovoltaïques dédiés à l'autoconsommation. « En début d'année, les prix des produits asiatiques ont drastiquement baissé, de 25 à 30 %. On a tenu la barre tant qu'on a pu mais on a décidé, le cœur meurtri, d'abandonner cette activité en juin après dix ans de fabrication », raconte Jean Donnelly, le président de VMH Énergies, pour La Tribune. La décision a été d'autant plus difficile à prendre que la demande pour ces produits a explosé depuis la crise énergétique de 2022.

Lire aussiLe stockage d'énergie solaire, la tentation qui séduit les particuliers

Mais le choix est aussi devenu inévitable à cause de la délocalisation des fournisseurs de composants européens vers l'Asie, comme Saint-Gobain qui, en 2020, a stoppé sa production allemande de verre pour le domaine solaire. VMH Énergies qui emploie une trentaine de salariés à Châtellerault, dans la Vienne, s'était déjà inclinée en 2021 face au marché asiatique en cessant de fabriquer ses panneaux photovoltaïques français. La société capitule de nouveau et abandonne là 20 % de son chiffre d'affaires, qui avoisine les 15 millions d'euros.

Pour autant, les dirigeants restent confiants puisqu'ils souhaitent le doubler dès l'année prochaine. Et ce, grâce à la production de systèmes photovoltaïques modulables pouvant être déployés sur des zones industrielles pour de l'autoconsommation individuelle ou collective. « Il nous faut cinq jours pour poser 1 MWc. C'est une installation brevetée, facile à mettre en place et déplaçable. Sur ce terrain, il n'y a pas meilleur que nous », vante le dirigeant. Pas besoin de permis de construire mais seulement d'une déclaration préalable, qui ont permis à des sites sur Marseille, Dunkerque ou en Bretagne de s'équiper. VMH Énergies n'est plus tellement fabricant, mais installateur de produits fabriqués... en Chine.

Lire aussiÀ Châtellerault, l'énigme de l'autoconsommation collective pour les industries

Suppression des emplois chez Exosun

Autre cas, celui du développeur de trackers solaires Exosun, devenu en 2018 Arcelor Mittal Projets Exosun. Le rachat de la société girondine créée en 2007 par le groupe sidérurgique n'aura pas débouché sur un modèle économique viable. La production de trackers - ces boitiers permettant aux panneaux de suivre la course quotidienne du soleil - a été définitivement interrompue en début d'année.

« En janvier 2023, Exosun s'est restructurée en se réorientant sur l'activité de maintenance de trackers pour continuer à accompagner ses clients sur l'exploitation de leurs centrales solaires. Le marché des trackers solaires, marqué par une concurrence très agressive de la part de nombreux acteurs, avec une logique de volumes et une forte pression sur les prix, n'a pas permis à Exosun d'y maintenir une activité de ventes », indique le groupe par écrit à La Tribune.

Lire aussiEn France, l'énergie solaire est pénalisée par le manque d'installateurs de panneaux

Conséquence, plus de la moitié des quarante emplois ont été supprimés et les bureaux transférés de Martillac à Langon, toujours en Gironde. Avant le rachat et la première restructuration, la société employait 100 personnes au début des années 2010. Exosun va désormais continuer à assurer l'entretien et le dépannage sur les parcs équipés, principalement situés en Gironde, comme ceux de l'installateur d'énergies renouvelables Valorem par exemple.

Mais il s'agit bien de l'aveu d'une nouvelle défaite face au marché asiatique, alors que, dans le même temps émergent des acteurs innovants sur le sol français et européen. Une course à l'innovation indispensable pour jouer sa carte dans un secteur traversé par les baisses de coûts. « Le juge de paix à la fin c'est le coût de production », certifie Vincent Vignon, délégué régional du Syndicat des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine. « Si une technologie de niche n'est pas assez compétitive, elle va tout droit à l'échec. »

Lire aussiLa feuille de route à quatre milliards d'euros de Technique Solaire dans les énergies renouvelables