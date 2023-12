Industries vertes : Bordeaux Métropole inaugure sa première technopole sur la rive droite

C'est tout un symbole sur le plan de l'activité ! Le site industriel historique Lafon de Bassens qui a accueilli la fabrication d'engrais, d'équipements pétroliers, de terminaux de paiement puis de stations de recharge par l'entreprise Madic est en passe de devenir un pôle d'innovation tourné vers la décarbonation industrielle et les activités liées à l'économie circulaire. Acquis par Bordeaux Métropole en août 2022, le bâtiment de 7.000 m2 a été inauguré ce mardi 12 décembre en présence des quatre premières entreprises installées. La coopérative d'activités et d'emplois artisanal de l'écoconstruction Coop & Bat a donné le coup d'envoi en mars 2023. Elle a depuis été rejointe par l'Ifabe (Institut de formation dédié à l'éco-construction), spécialisé dans l'isolation des murs par la paille, Circouleur, startup spécialisée dans la production de peintures recyclées mais actuellement en difficulté, puis Koji, une entreprise de construction de panneaux modulaires en bois.

« C'est un endroit magique qui a permis de dynamiser notre aventure née en juillet dernier », a témoigné Gilles Guerreschi, directeur de l'Ifabe qui a lancé ses premiers programmes de formation.

Koji construit ses habitats en usine Incubée par Bordeaux Technowest sur le site de Blanquefort, Koji a rejoint InnnoGaronne en septembre 2023 pour produire en usine des bâtiments bas carbone de 20 à 50 m2. « L'habitat est le seul process à ne pas être industrialisé. Tout sera monté sur place et transporté fini », précise Béranger Arnarez, fondateur de Koji. Son ambition ? « Faire croitre tranquillement cette entreprise pour en faire une PME sans passer par une levée de fonds et une croissance rapide. En la matière, les retours d'expériences d'autres entreprises ont été précieux. » L'entreprise qui a signé avec un premier client cherche aujourd'hui à se rapprocher d'apporteurs d'affaires (architectes, agences immobilières...) selon un modèle en BtoBtoC.

Le bâtiment, le portuaire et la chimie verte

Le renouveau de ce site, c'est aussi tout un symbole pour la rive droite de Bordeaux.

« Nous posons ici la première pierre concrète de l'OIM Arc rive droite, lancée en 2021 et souhaitée par le président de Bordeaux Métropole Alain Anziani dès le début de sa mandature dans une perspective de rééquilibrage entre les deux rives de la Garonne », insiste Alexandre Rubio, maire de Bassens.

Dans cette logique, le site accueillera la première technopole de la rive droite. En plus des entreprise qui louerons des espaces directement auprès de Bordeaux Métropole, Bordeaux Technowest gérera sur 1.000 m2 un incubateur, une pépinière et un centre d'affaires.« Le bâtiment sera l'un des piliers avec l'économie du réemploi, l'éco-construction. Mais il y aura aussi un bloc sur la décarbonation et l'innovation dans le maritime », insiste François Baffou, directeur de Bordeaux Technowest qui rejoindra le site au premier semestre 2024 et assurera l'animation du site sur la partie événementielle.

En parallèle, Bordeaux Métropole examine la possibilité de développer la chimie durable sur le site. Une étude d'opportunité est actuellement en cours, avec l'espoir d'accueillir prochainement une entreprise qui propose des solutions pour la capture et la valorisation du CO2 émis lors de la fermentation des vins.

L'enjeu pour cette OIM, le président de Bordeaux Métropole, l'a rappelé : « C'est un écosystème. Cela ne peut marcher que s'il y a des échanges, des alliances entre industriels, artisans, politiques pour transformer la rive droite », a déclaré Alain Anziani.

