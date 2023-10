La croissance d'Acces Industrie touche du doigt la réindustrialisation du pays

Quand Pascal Meynard et Eric Lacombe ont repris Acces Industrie fin 2015, l'entreprise en difficulté n'affichait que 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et était contrainte de se séparer de ses entités à l'étranger. Huit ans plus tard, le groupe basé à Tonneins (Lot-et-Garonne) est toujours spécialisé dans la location de nacelles élévatrices et de chariots de manutention industrielle mais il a changé de dimension.

« Nous devrions atteindre 140 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023, contre 122,5 millions l'an dernier. Depuis 2015, nous enregistrons une croissance moyenne de 15 % par an ! », savoure Pascal Meynard, quand le marché français affichait une croissance annuelle d'environ 4 %, selon l'Ipaf, l'organisation des professionnels du secteur. Le directeur général est désormais à la tête d'une entreprise de plus de 600 salariés disposant d'un parc de 11.000 machines et d'un réseau de 42 agences. De quoi revendiquer le titre de « premier acteur indépendant de location de nacelles élévatrices et de chariots télescopiques ». Acces Industrie loue ses machines notamment à des industriels, logisticiens et hypermarchés avec des clients tels que Duralex, Beneteau, Aigle, Gifi ou encore Monaco Marine.

Travailler la profondeur de marché

Ne disposant pas de l'envergure des poids-lourds du secteur que sont Loxam et Kiloutou, l'ETI se concentre sur ses points forts - nacelles et chariots - pour en travailler la profondeur de marché, notamment via la location longue durée (LLD) lancée en 2018. « C'est un segment en forte croissance avec 700 nouveaux contrats signés cette année et un objectif d'un millier l'an prochain. Nous avons désormais 3.000 machines en LLD pour 20 % du chiffre d'affaires de l'entreprise et les possibilités sont énormes puisqu'il y a environ 700.000 machines en France », précise Eric Lacombe, le président d'Acces Industrie.

Deux changements d'actionnaires Le groupe fondé en 1998 a connu deux changements majeurs de son actionnariat au cours des dernières années. En septembre 2017, Butler Capital Partner a cédé la place à Parquest Capital et Irdi Soridec, dans le cadre d'un deal de 100 millions d'euros. Trois ans plus tard, c'est l'arrivée d'Equistone Partner Europe qui devient actionnaire majoritaire d'Acces Industries mi-2020 moyennant 220 millions d'euros. Pascal Meynard et Eric Lacombe ainsi que plus de 90 salariés restent actionnaires minoritaires de l'entreprise.

Des panneaux solaires et des usines

Mais les nacelles élévatrices sont aussi très prisées actuellement avec une demande tirée notamment par la transition énergétique : « L'installation d'ombrières photovoltaïques sur les parkings sollicite beaucoup nos nacelles et on parle de chantiers énormes : la couverture du parking de Disneyland Paris c'est, par exemple, un contrat d'un an ! », illustre Pascal Meynard. L'autre moteur c'est celui de la réindustrialisation :

« Avant on construisait beaucoup de centres-commerciaux, aujourd'hui on construit des usines ! », lance le directeur général, quitte à grossir un peu le trait avant de préciser : « On touche vraiment du doigt la réindustrialisation du pays avec des chantiers un peu partout, dont les projets de gigafactories. L'usine d'Atlantic à Chalon-sur-Saône est un autre exemple de cette tendance qui a vraiment changé en l'espace de cinq ans. »

Le ralentissement de l'économie française attendu en 2024 avec l'impact de la hausse des taux sur les capacités de financement et d'investissement des entreprises devrait néanmoins freiner le marché de la location des plateformes élévatrices. En France, la croissance est estimée à 4 % en 2024, contre 5% cette année et 9 % en 2022. Mais Acces Industrie ne s'en inquiète pas, assure Eric Lacombe : « Les investissements sont toujours au rendez-vous et la plupart de nos clients ont la capacité de répercuter la hausse des prix. » Témoin de cette confiance retrouvée : après le recentrage sur le marché français opéré dans les années 2010, Accès Industrie a remis un pied en Espagne l'an dernier, où elle compte désormais quatre agences, et vient de racheter Watine Manutention, à Tours, pour parfaire son maillage de l'Hexagone.