Porté par la rénovation, Ouvêo Aquitaine pousse les murs et modernise son usine de menuiseries

256.000 produits sont sortis en 2022 des menuiseries du groupe Estémi mais il n'y pas de portes ni de fenêtres sur étagère ici ! « 98 % de nos produits sont du sur-mesure, notamment de la reproduction à l'identique pour de la rénovation, et 100 % sont fabriqués dans nos cinq usines en France », affiche Jean-Luc Nouveau, le président de cette ETI de 500 salariés. Brandissant fièrement son étendard « Fabricant à l'état pur », il est désormais à la tête d'un groupe indépendant de menuiseries (ouverture et fermetures) qui vise 107 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Ce serait 4 % de plus qu'en 2022 et plus du double d'il y a cinq ans.

« Des usines à taille humaine »

Une croissance impressionnante nourrie à la croissance externe, avec l'acquisition en 2020 de Loubat Fermetures (Lot-et-Garonne) qui pèse 27 millions d'euros et 105 salariés. « Il y a aussi un effet prix lié à l'inflation du coût des matières premières, même si nous avons maintenu des prix convenables, mais il y a surtout nos des gains de parts de marchés grâce à la proximité que nous entretenons avec nos clients artisans depuis nos cinq sites de production que nous voulons à taille humaine », avance Jean-Luc Nouveau, en visite ce 1er juin dans la plus grosse usine du groupe à Saint-Médard-de-Guizières (Gironde) où est également situé le siège social de la holding Unifea Invest, qui a pris le nom de groupe Estémi en 2021.

Sous la marque Ouvêo Aquitaine, ce site emploie plus de 130 salariés sur 10.000 m2 et pèse à lui-seul un tiers de l'activité du groupe. « Comme le reste du groupe, 80 % de notre activité est liée à la rénovation sur de petits chantiers : notre client type c'est un petit artisan qui nous passe commande de quatre à cinq menuiseries », explique David Petrovic, le directeur général de cette filiale qui fait office de vitrine de la stratégie du groupe qui échappe ainsi à l'effondrement de l'activité dans la construction neuve.

3,5 millions d'euros investis en Gironde

Tours automatiques Kardex permettant de diviser par quatre la surface de stockage, process numérisés qui ont fait disparaître le papier et machines de soudure de PVC limitant le rainurage : l'usine girondine concentre les investissements du groupe. « Nous avons acheté un bâtiment de 2.000 m2 l'an dernier dans lequel nous pourrons nous installer cette année et, parallèlement, 3,5 millions d'euros ont été investis dans de nouvelles lignes d'assemblage et d'usinage PVC et aluminium. Un investissement de 3,5 millions d'euros qui permettra de moderniser et augmenter la production », détaille David Petrovic.

La ligne d'assemblage PVC d'Ouvêo Aquitaine est largement automatisée. Celle pour l'aluminium suivra cette année (crédits : Ouvêo Aquitaine).

Déjà pleins sur quatre mois, les carnets de commande ne devraient pas désemplir avec le durcissement de la règlementation sur les passoires thermiques, comme s'en félicite déjà Jean-Luc Nouveau :

« Les travaux de rénovation et d'isolation par l'extérieur vont se multiplier et ce sera un nouveau boost pour notre activité ! L'enjeu principal est de tenir les délais qui sont toujours rallongés d'environ un mois par rapport à l'avant Covid. Il faut compter huit semaines pour le PVC, douze pour l'aluminium et quinze pour le bois ».

Ce qui n'empêche pas le chef d'entreprise de préparer le coup d'après. Il investit ainsi dans la R&D sur les menuiseries et fenêtres connectées avec alarmes et digicodes intégrés et réfléchit à des développements vers les stores, pergolas, portails et enceintes extérieures. « L'autre gros sujet c'est notre implantation en Rhône-Alpes où nous cherchons toujours à reprendre un fabricant alu et PVC ! », annonce sans détour le président d'Estémi, déjà présent en plus de l'Aquitaine, en Bretagne (Ouvêo), dans les Hauts-de-France (Ouvêo) et en Rhône-Alpes (Provélis, volets et portes de garage).

1.000 m2 de toiture solaire Ouvêo Aquitaine a engagé un plan de sobriété énergétique combinant récupération de chaleur fatale, éclairage Led et installation dans les prochains mois de 1.000 m2 de panneaux photovoltaïques en toiture. « Cette installation en autoconsommation représentera 30 % de notre consommation d'électricité et on devrait en profiter pour installer des bornes pour véhicules électriques, en plus du covoiturage », indique David Petrovic, qui a vu sa facture d'électricité être multipliée par cinq l'an dernier.

