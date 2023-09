Bateau, paddle, scooter : Kahe Surf lance son moteur électrique polyvalent

C'est la plongée dans le grand bain pour Kahe qui expose au salon nautique international du Grand Pavois jusqu'au 25 septembre à la Rochelle (Charente-Maritime). Après cinq ans de R&D, cette entreprise basée à Lacanau, en Gironde, y dévoile son moteur électrique trois en un. Un générateur modulable qui sert de moteur de bateau pour pousser jusqu'à 600 kilos, de propulseur de stand-up paddle et kayak mais aussi de scooter sous-marin. « Le gros avantage, c'est d'éviter d'avoir à acheter trois produits. Il y a donc trois fois moins d'impact environnemental et de coût. Sur un même produit, nous proposons des accessoires, typiquement une barre de navigation pour le moteur de bateau dont ne se sert pas un utilisateur de paddle », explique Christian Ollier, l'un des deux cofondateurs de Kahe Surf.

Le même moteur sert de scooter sous-marin. Crédit Kahe.

A l'intérieur de ce moteur multifonctions baptisée Kahe POD 600, se cache beaucoup de technologies, d'où la phase de R&D qui a duré cinq ans.

« Il y a du hardware, du software, de l'intelligence artificielle que nous avons développée pour une interaction avec l'utilisateur et l'environnement, le bloc propulsif, et la batterie qui est l'élément le plus impactant d'un point de vue environnemental. Et sur ce volet, nous sommes fiers d'annoncer que nous travaillons avec la société bordelaise Gouach. Leur batterie est non soudée, démontable, réparable et recyclable », explique Christian Ollier, qui a fait le même choix que le fabricant de vélo Gaya.