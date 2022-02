Nautisme : ADV Propulse pré-industrialise son moteur biomimétique

"Silence, manœuvrabilité, efficacité. Les rotors que nous développons cochent toutes les cases des problématiques auxquelles sont confrontés les transporteurs maritimes qui accélèrent sur la transition énergétique alors qu'au niveau mondial 5 % des émissions de CO2 sont liés au transport maritime. En optimisant la coque du bateau et la propulsion notamment, le gain en matière de consommation serait de l'ordre de 20 %", explique à La Tribune Arnaud Curutchet, fondateur d'ADV Propulse, filiale d'ADV Tech qu'il a lui-même créé en 2012.

Avec ADV Propulse, finies les hélices traditionnelles. Spécialiste de la propulsion électrique, la société bordelaise a conçu un système avec des pales qui reproduisent le mouvement ondulatoire des poissons. C'est ce que l'on appelle le biomimétisme.

"Ce système est très performant tout en consommant moins d'énergie que les systèmes de propulsion classique. Il permet également de diriger le flux sur 360 degrés ce qui donne beaucoup de manœuvrabilité au navire et apporte donc de la sécurité. Enfin, il tourne lentement et fait donc moins de bruit", explique Arnaud Curutchet.

Trois familles de produits

A ce stade, ADV Propulse propose trois familles de produits :

un propulseur réversible pour les voiliers,

un système hors-bord pour des vedettes rapides de type sauvetage en mer (jusqu'à une centaine de kilowatts),

un propulseur professionnel pour des bateaux à plus forte puissance (de 500 kilowatts et 1 mégawatt) pour l'éolien offshore et le transport de passagers.

Dans la famille des voiliers, le catamaran SeaLab du navigateur Yves Parlier et sa société Beyond The Sea va être équipé de deux propulseurs qui assureront une fonction de propulsion pour sortir du port et faire des manœuvres. Mais dès que le catamaran sera sous voile, ces mêmes propulseurs pourront fonctionner en mode hydrogénérateur et donc fournir de l'énergie à bord.

"C'est ce que nous appelons le propulseur réversible. Avec une même brique technologique, nous proposons deux applications : soit le système envoie de l'énergie, soit il en récupère", explique Arnaud Curutchet.

Le bateau sera mis à l'eau en mars prochain.

En ce qui concerne les deux autres familles, ADV Propulse travaille avec le Centre d'expertise des programmes navals (CEPN) et, depuis décembre dernier, avec Louis Dreyfus Armateurs, pour équiper le bateau qui transporte les équipages techniques du port vers le champ éolien. Parmi les autres partenaires majeurs d'un point de vue technique et commercial, Naval Group s'intéresse à cette innovation depuis les premiers tests réalisés sur drone en 2017.

Petites séries dans les prochains mois

Objectif pour cette année ? Lancer, au second semestre, la fabrication de petites séries et remplir le carnet de commandes. C'est dans ce contexte que s'inscrit la levée de fonds de trois millions d'euros réalisée auprès de Kerguelen Invest et de Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement (NACO), le fonds lancé en 2017 par la Région Nouvelle-Aquitaine.

"Ce passage de la démonstration d'un savoir-faire au déploiement d'un produit sur le marché, et donc d'une stratégie industrielle, nécessite des capitaux relativement importants et c'est une phase pour laquelle il y a une certaine frilosité des investisseurs. Dans le cas d'ADV Propulse, les investisseurs sont des personnes physiques qui ont un gros passé industriel, une connaissance de l'industrie voire de cette industrie en particulier et seront, j'en suis sûr de très bon conseil et quelque part acteur du projet", témoigne Thibaut Richebois, de TR2i qui a conseillé ADV Propulse sur les aspects financiers.

ADV Propulse a désormais plusieurs enjeux :

"D'abord confirmer les positions marché à la suite des premières ventes, accélérer la commercialisation, le marché prioritaire étant la plaisance avec notre système réversible. Derrière, il s'agira de monter en capacité et de continuer à adapter notre technologie aux bateaux de plus forte puissance", explique Jean-Louis Baritiu, directeur général d'ADV Propulse.

De 10 à 20 salariés

Actuellement en phase pré-industrielle, la société composée de dix personnes entend doubler ses effectifs dès cette année. Elle prévoit de recruter un directeur commercial, des ingénieurs mécaniciens, dessinateurs projeteurs puis du personnel pour la partie montage, assemblage, méthode, achat et qualité. Les ateliers d'ADV Propulse sont actuellement situés sur le campus Arts et Métiers de Bordeaux-Talence.

