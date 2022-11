Le constructeur Nautitech mise sur son nouveau catamaran connecté

2022 est une année charnière pour Nautitech Catamarans. Le constructeur naval qui n'avait pas sorti de nouveau bateau depuis six ans, a présenté, en février dernier son 44 Open qui rencontre déjà un joli succès. "Une cinquantaine de catamarans ont été commandés", se réjouit Gildas Le Masson, PDG de l'entreprise basé à Rochefort, en Charente-Maritime. À cette occasion, le constructeur a testé une approche de conception innovante. Un panel de propriétaires navigants et de concessionnaires ont en effet consultés pendant la phase de conception. "Cela nous a permis de faire valider des choix audacieux", expose Gildas Le Masson.

Lire aussiLe SeaKite d'Yves Parlier se jette à l'eau pour décarboner le transport maritime

Une cabine de couchage a ainsi été sacrifiée. Elle a été transformée en une cabine multifonctions pour installer un machine à laver ou stocker. "C'est ce que l'on appelle la SmartRoom qui se fait déjà, mais pas sur des bateaux de cette taille, en l'occurrence 44 pieds." Nautitech a aussi et surtout fait le choix d'un bateau connecté dans le cadre d'un partenariat technologique avec Sailsense Analytics, une startup franco-belge spécialisée dans les solutions numériques dédiées au nautisme. Les tableaux de distribution électrique connectés sont intégrés nativement aux bateaux et agissent comme un cerveau pour contrôler et surveiller l'ensemble de leur gestion électrique. "Jusqu'à présent, le numérique apportait une aide à la navigation. Nous allons aujourd'hui plus loin. Mais cela va au-delà de la domotique", précise Gildas le Masson.

Les plaisanciers peuvent contrôler les différents éclairages, créer des scénarios personnalisés, définir des alertes. Ils disposent d'un accès aux informations des principaux systèmes : santé des batteries, niveaux des réservoirs ou encore autonomie, mais la solution Sailsense offre aussi la possibilité de recevoir en temps réel des alertes, des rapports d'informations et des recommandations proactives sur l'utilisation du bateau.

"Le bateau est soumis à des contraintes liées à l'eau salée, or si la technologie existait, elle n'était pas forcément mûre pour être embarquée. Le pas était donc plus difficile à franchir mais nous avons la conviction que l'industrie du nautisme doit passer à l'ère numérique, comme c'est le cas actuellement dans de nombreux autres secteurs ", explique Gildas Le Masson.

Lire aussiBlueNav injecte deux millions d'euros dans ses moteurs hybrides et électriques

Cliquez sur l'image pour l'agrandir. Le bateau connecté grâce aux solutions de Sailsence Analytics (crédits : Sailsense Analytic).

Le bateau connecté, outil de la décarbonation

"C'est un système intéressant pour le navigateur comme pour nous", confie Gildas Le Masson. Car au-delà de fournir une assistance aux propriétaires en fonction de la situation, les données collectées vont permettre à Nautitech de coller au plus près des besoins. "Si un client demande plusieurs dizaines de litres d'eau dans ses réservoirs et qu'il n'en consomme que 10 %, en pratique, il va être possible d'alléger le bateau tout en augmentant la performance", explique ainsi Gildas Le Masson.

Mais il voit plus loin. "En ayant la capacité de savoir comment est utilisé le bateau, nous pourrons tirer des enseignements pour diminuer l'empreinte carbone sans avoir à revoir la conception du bateau. Si nous voulons nous préparer à décarboner notre industrie, il faut être capable d'en connaître davantage sur les usages. Cela nous permettra de mettre l'effort au bon endroit", assure Gildas Le Masson.

La diversification par les services

Nautitech envisage également de se diversifier à partir de ce nouveau bateau connecté.

"Ce nouveau modèle avec de la technologie embarquée va nous permettre de commencer à explorer l'horizon des services", explique Gildas Le Masson. En tête : l'accompagnement, la formation, le conseil. "C'est une extension naturelle de notre métier. Car s'il est indispensable, le bateau n'est qu'une partie du vaste projet du navigateur. Sur beaucoup de sujets autour, les clients se débrouillent seuls. Nous pouvons les aider", assure Gildas Le Masson.

Nautitech, qui dispose d'une gamme de trois catamarans, construit en moyenne 50 bateaux par an. "Créée en 1994, l'entreprise s'est recentrée sur les propriétaires navigants en 2019 après s'être lancée sur le marché de la location sans succès, l'offre produit n'était pas adaptée", rappelle Gildas Le Masson. Nautitech emploie aujourd'hui 200 personnes.

Lire aussiNautisme : avec son entrée au capital de Dream Yacht Group, Bénéteau s'attaque à la location