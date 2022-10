Le SeaKite d'Yves Parlier se jette à l'eau pour décarboner le transport maritime

Un laboratoire flottant autant qu'une vitrine commerciale pour Beyond the Sea, la société fondée par le célèbre skipper-ingénieur Yves Parlier. Le catamaran de 18 mètres de large sur 15 de long, mais dépourvu de mat, est mis à l'eau ce mardi 25 octobre au port de Meyran, sur le Bassin d'Arcachon. Son emblématique aile de kite, qui doit assurer la majorité de la propulsion, n'est pas encore déployée mais elle le sera bientôt. Le SeaKite, héritier de l'ossature du célèbre hydraplaneur, embarque pour plus de trois ans de croisière d'abord le long des côtes françaises puis en Méditerranée, en Europe et, enfin, pour une double transatlantique en 2026. Un périple qui répond à de multiples objectifs.

"Nous allons tester le système de traction par des voiles de 25 et 50 m2 puis avec des voiles de 100 et 200 m2. On va évaluer les phases d'envoi et de récupération et les quatre types de vols dans toutes les conditions de vent", détaille Yves Parlier à La Tribune. Ces tests grandeur nature porteront aussi sur "les logiciels de pilotage et le développement des algorithmes qui doivent permettre un pilotage et un dimensionnement à la fois plus robuste et plus simple, y compris pour les phases d'envoi et de récupération."

Un concentré de technologies d'avenir

Mais la voile de kite et son logiciel sont loin d'être les seules technologies de pointe qui seront éprouvées en mer au cours des prochaines années. Le SeaKite est à la fois un concentré d'énergies vertes et de technologies girondines. La startup bordelaise ADV Propulse a conçu des turbines électriques d'un nouveau genre capables de propulser le catamaran quand nécessaire et de générer de l'hydro-électricité pour charger les batteries du bateau lorsque la voile prend le relais. Le système de gestion de l'énergie est lui signé par Erma Energy, une autre startup du Bassin d'Arcachon.

"Au total, le SeaKite, qui est aussi équipé de panneaux solaires, est un bateau zéro émission carbone qui consomme 100 % d'énergies renouvelables. Il n'y a à bord ni moteur thermique ni carburant fossile ! Et avec ça on va réaliser deux transatlantiques en autonomie pour montrer et diffuser ces technologies", sourit Yves Parlier.

À 61 ans, il reste fidèle à son diplôme d'ingénieur en matériaux composites et à sa carrière de navigateur-inventeur. Comme à l'époque d'Aquitaine Innovation, dans les années 1990 et 2000, le projet est soutenu financièrement par la Région Nouvelle-Aquitaine et d'autres partenaires privés, dont le fabricant de treuils Kley France. L SeaKite fera aussi office de vitrine auprès des partenaires commerciaux et scientifiques de Beyond the Sea et, bien sûr, des futurs clients et sponsors tandis que les données collectées serviront à certifier tous les systèmes embarqués.

Les projets se multiplient

À terme, et si possible dès 2025, l'ambition d'Yves Parlier et de ses 25 collaborateurs est aussi vaste que toutes les mers du globe : participer à la décarbonation du transport maritime sous toutes ses formes. C'est-à-dire la plaisance, les yachts, les chalutiers et autres navires de pêche, les bateaux de travail, les bâtiments militaires et, bien sûr, les 30.000 navires de marine marchande pour lesquels il s'agit surtout d'une solution d'appoint. Pour lutter contre l'empreinte carbone croissante du secteur, l'Organisation maritime internationale impose une réduction de 40 % des émissions de CO2 des navires d'ici 2030. Une incitation qui fait bouger les lignes et suscite l'éclosion de toute une série de projets innovants. Rien qu'en France, l'ex Toulousain Airseas développe en Loire-Atlantique des ailes de kite, Towt construit en Bretagne des voiliers de commerce de nouvelle génération, un projet coopératif promeut un porte-conteneur à voile entre Marseille et Madagascar, tandis qu'à Vannes Héole conçoit des voiles solaires.

"Tous les acteurs français sont réunis au sein de l'association Windship qui est membre de l'IWSA (International windship association). Nous avons beaucoup de discussions et d'intérêts communs à défendre, d'autant que ces projets sont souvent complémentaires et non pas exclusifs. Et compte-tenu de la taille du marché, rien que pour les 30.000 cargos à décarboner, il y a de la place pour beaucoup de monde", relativise Yves Parlier.

Un financement qui reste à consolider

De son côté, Beyond the Sea affiche modestement 60.000 euros de chiffre d'affaires sur l'exercice 2021/22, principalement grâce à la vente du Liberty Kite. Ces voiles de 10 à 40 m2, sans pilote automatique et pour des applications de secours, équipent 110 navires. Les développements actuels sont financés par la levée de fonds d'un million d'euros bouclée auprès de Time for the Planet "mais il faudra probablement refaire une levée de fonds d'ici 18 mois pour mettre au point les voiles de 400, 800 puis 1.600 m2 destinées aux cargos et tankers", précise le skipper, sûr des atouts de son entreprise :

"La propulsion à voile est la plus adaptée pour décarboner le transport maritime et notre solution est particulièrement bien placée pour le retrofit des navires existants, c'est-à-dire pour plus de 90 % du parc. Elle est facile à installer et utiliser sur n'importe quel navire et il est simple de l'enlever pour l'utiliser ailleurs lorsque le navire arrive en fin de vie."

À l'image du skipper-ingénieur-inventeur et de son Hydraplaneur devenu SeaKite, les voiles de Beyond the Sea auront, elles-aussi, vocation à avoir plusieurs vies.

