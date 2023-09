Le grand chambardement immobilier de la CPAM au nord de Bordeaux

À l'échelle des 1.300 salariés de la CPAM de Gironde, l'aboutissement de ce chantier immobilier sera une vraie révolution. Le Groupe Capelli construit le futur siège de la Caisse primaire d'assurance maladie sur un délaissé du port autonome de Bordeaux, à Cracovie. « Pour nous l'objectif est de revaloriser cette ancienne friche industrielle pour en refaire un lieu de vie et de travail tout en conservant une large place à la végétalisation de la parcelle », avance Déborah Litera, directrice des grands projets du promoteur immobilier. « Le cœur de l'ilot sera végétalisé et un espace naturel de compensation sur site de 700 m2 avec une marre sera sanctuarisé, c'est-à-dire inaccessible au public pour préserver la biodiversité. » Une mesure compensatoire qui vise à sauvegarder le crapaud calamite, une espèce protégée présente sur la parcelle.

Jusqu'à 1.200 salariés sur place

Mais le cœur du programme c'est bien l'édification de deux immeubles de six étages totalisant 21.000 m2 de bureaux. Capelli vise une livraison du projet pour l'été 2025 tandis que la CPAM prévoit de s'y installer début 2026, le temps d'aménager les locaux en vue d'une réorganisation inédite. Le nouveau siège départemental rassemblera alors 1.100 à 1.200 salariés de l'Assurance maladie issus de sept implantations territoriales actuelles.

« Ce déménagement s'inscrit dans un programme immobilier qui embarque la construction d'un nouveau siège à Ravezies et la rationalisation des différentes équipes de la CPAM », explique Alice Artaxet, directrice de la stratégie et des moyens de la caisse girondine depuis avril dernier. « En 2015, nous avions 22 bâtiments, dont quinze à Bordeaux Métropole. En 2026, nous n'aurons plus que sept bâtiments ! »

La CPAM conservera toutefois quatre accueils pour le public répartis sur la métropole : Bègles, Pessac, Cenon et Ravezies. Le nouveau bâtiment permettra également d'héberger des partenaires de la CPAM dont, par exemple, la direction régionale du service médical.



Cliquez sur l'image pour l'agrandir. Les deux bâtiments du programme développé par Groupe Capelli (crédits : SCAU Architectes).

21.000 m2 de bureaux

Le programme comportera 21.000 m2 de bureaux répartis sur deux bâtiments de six étages, dont 80 % seront occupés par les équipes de la CPAM en tant que propriétaire-utilisateur d'un des deux bâtiments. Le deuxième accueillera des activités tertiaires telles que du coworking ou une administration. Doté de façades en boisvégétalisées, le projet contiendra 425 places de parkings en silo recouvert de panneaux solaires, 120 stationnements pour vélo, des bornes de recharge électrique et une micro-forêt. Capelli vise les certifications « Bream very good » et « Well building standard V2 ». Un dispositif de réutilisation des eaux grises du bâtiment pour l'arrosage de la façade végétalisée est prévu. Dessiné par les architectes du cabinet parisien SCAU, son coût est évalué à plus de 40 millions d'euros HT.

Des espaces de travail repensés

Ce grand saut est aussi l'occasion pour la CPAM de repenser son organisation maintenant qu'un rythme de deux à trois jours de télétravail s'est installé dans les habitudes. « Les nouveaux espaces prendront en compte le flex office [bureaux flexibles non attribués, NDLR] avec 80 % des bureaux concernés mais aussi le fonctionnement en télétravail et les espaces collaboratifs. Nous expérimentons déjà ces évolutions dans les locaux actuels et on calibrera les espaces avec l'encadrement », précise Alice Artaxet. La directrice ne cache pas que ces évolutions « nécessitent un gros travail d'accompagnement du changement ». « Ce sera en quelque sorte l'entrée dans un nouveau monde du travail avec des locaux lumineux et beaucoup d'espaces partagés et de repos », confirme Déborah Litera pour Capelli.

Pour justifier cette réorganisation, la CPAM met en avant les économies d'énergie, la diminution de ses coûts d'exploitation, avec une réduction de plus d'un tiers des surfaces, et l'amélioration de la qualité de vie au travail. Les nouveau locaux, performants sur le plan énergétique et lumineux, remplaceront avantageusement ceux situés dans l'emblématique tour CPAM du Grand Parc construite dans les années 1970. Cette dernière, une fois vidée, fera l'objet d'un ambitieux chantier de rénovation et d'extension avec la construction d'une seconde tour. Une opération toujours pilotée par Capelli mais, cette fois, avec le cabinet bordelais Schurdi-Levraud Architectes.

