L'école d'ingénieurs Estaca met un pied à Bordeaux avant un campus en 2025

Aéronautique, spatial, automobile, ferroviaire, naval : l'Estaca forme des ingénieurs post-Bac pour accompagner la transformation de ces secteurs en matière de sobriété énergétique, de systèmes intelligents et autonomes ou encore de nouvelles énergies. Déjà présent à Paris et Laval, l'école accueille depuis cette rentrée 2022 65 élèves en 3e année d'études aéronautiques dans les locaux de l'Ensam (Ecole nationale des arts et métiers). Un premier pas avant de se doter de son propre bâtiment à Pessac, sur le terrain de 60.000 m2 de l'actuel centre Condorcet qui appartient à la Région. Prévu pour la rentrée 2025, il permettra de décliner la formation sur cinq et dans ses différentes filières.

"Le nombre de recrutements pour cette rentrée 2022 prouve le dynamisme de notre offre de formation en adéquation avec les attentes des étudiants et les profils recherchés par les industriels", s'est félicité Arnaud Marfurt, le président de l'Estaca, lors de l'inauguration officielle le 12 octobre.

"Cette région a besoin d'ingénieurs !"

Une arrivée également saluée par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine qui soutient cette installation provisoire en finançant 60 % de l'opération, soit 164.000 euros. Son président, Alain Rousset, s'attèle en effet à multiplier les arrivées d'écoles d'enseignement supérieurs dans ces filières d'avenir à l'instar du campus François d'Assise qui accueillera en 2023 l'école Junia à Bordeaux Euratlantique et de l'école Elisa Aerospace présente à Saint-Jean-d'Illac. S'y ajoutent les structures régionales de l'Aérocampus et du Ferrocampus. "Cette région a besoin d'ingénieurs !", répète-t-il à l'envie :

"Les problématiques de mobilité et de décarbonation des transports sont des enjeux majeurs dans nos sociétés contemporaines. Pour les résoudre, nous avons besoin de réaliser des sauts technologiques et d'ingénieurs de haut niveau. L'ESTACA a l'intérêt de les former au respect de l'environnement, à la maîtrise de la consommation énergétique, à la qualité de l'air, à l'utilisation de matériaux écologiques et intelligents", met en avant Alain Rousset.

Sur le terrain où sera installée l'Estaca, la Région ambitionne justement de développer "une cité technologique qui réunira différents acteurs de l'innovation".

