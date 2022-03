Airbus inaugure sa première école européenne de pilotes d'avions en Charente

"Du point de vue du secteur de l'aviation et de la formation, le Covid est derrière nous. La formation pour devenir pilote dure environ deux ans et les projections disent qu'on sera revenu au niveau d'avant crise d'ici 2024-2025. C'est maintenant qu'il fallait investir", légitimait Jean Longobardi lors de l'inauguration du campus.

Le président de l'Airbus flight academy Europe (Afae) veut assurer, à l'image de toute la filière aéronautique, que l'avenir s'annonce désormais davantage avec des promesses qu'avec des embuches pour le transport aérien. Et l'inauguration ce 2 mars de l'école dédiée à la formation des futurs pilotes d'avions doit permettre de tourner définitivement la page du Covid-19. Situé à Champniers en Charente, à quelques kilomètres d'Angoulême, le campus est le premier de la sorte pour Airbus en Europe. Une autre école du constructeur français existe au Mexique mais ne forme que les pilotes du pays d'Amérique du Nord. En Charente, c'est toute une génération de nouvelles et nouveaux aviateurs de la flotte mondiale qui doit être préparée.

Les représentants d'Airbus, avec le président de l'Afae Jean Longobardi au milieu, ont inauguré symboliquement le campus. (Crédits : Agence APPA)

Ils sont déjà 34 pilotes à avoir validé la formation proposée par l'Afae - société à 100 % filiale d'Airbus et gestionnaire du campus - puisque l'école a ouvert en mai 2019. Il aura fallu attendre que les effets de la crise soient passés et surmonter des conditions inattendues d'installation pour lancer l'inauguration officielle. Car si Airbus voulait implanter son campus à proximité d'Angoulême, l'entreprise n'a finalement pas eu besoin de construire un bâtiment neuf comme c'était prévu. Le motoriste Nidec Leroy-Somer, dont le siège social est à Angoulême, a libéré son centre de formation situé à quelques kilomètres de l'aéroport Brie-Champniers en 2019. Après quelques travaux d'aménagement, Airbus est devenu le nouveau locataire du bâtiment de 3.200 m2 sur un terrain de 4 hectares avant de l'investir en janvier 2022.

"J'ai dû prendre un crédit"

Une arrivée aussi motivée par la disparition de tout trafic commercial sur l'aéroport départemental devenu, comme beaucoup d'autres, simple piste d'essais ou récréative. Pour l'Afae, porteuse du projet, l'arrivée à côté d'Angoulême est d'autant plus facilitée qu'elle est originaire de Cognac, à 40 minutes à l'ouest du département. Après sa création en 2006 lorsque l'armée de l'air souhaite externaliser la formation de ses pilotes, la société s'est implantée dans diverses bases militaires françaises. Elle compte aujourd'hui 170 salariés, dont une soixantaine va être basée à Champniers, son nouveau siège social.

Le bâtiment comporte une dizaine de salles de cours, deux simulateurs de vol et un auditorium notamment. (Crédits : Agence APPA)

C'est donc ici que doit être préparée la relève de l'aviation mondiale, à travers une formation échelonnée sur 18 mois. Celle-ci comprend 800 heures de cours théoriques au sol et 200 de pratique, dont une quarantaine en simulateur. A la clé, un diplôme qui doit encore être complété par une spécialisation sur le modèle d'avion envisagé par l'apprenti pilote. Mais, grâce à la formation, les lauréats peuvent prétendre à piloter sur tous types d'appareils et de marques constructeurs. Son coût s'élève à 110.000 euros : une dépense immensément importante pour un élève ; moins au regard des débouchés potentiels. Selon l'Insee, le salarie mensuel moyen d'un pilote d'avion était de 11.939 euros bruts en France en 2016.

"Au départ, tu ne peux pas espérer beaucoup plus que le Smic avec les compagnies low-cost. Mais après ça évolue très vite", renseigne Baptiste, 24 ans et "cadet", nom donné aux apprentis pilotes. Pour financer leur cursus, les cadets ont deux possibilités : soit pouvoir compter sur leur famille comme c'est le cas pour Baptiste, soit devoir contracter un emprunt. "J'ai dû prendre un crédit mais on a l'avantage qu'il soit parrainé par l'état. Cela permet d'avoir des taux d'intérêt très bas, de l'ordre de 0,5 %", explique Hugo, lui aussi élève, à propos de ce dispositif négocié entre l'état, Airbus et trois banques.

L'avion rochelais faible en émissions

Il n'en demeure pas moins que l'accès à la formation est très restreint. Le président de l'Airbus flight academy Europe se refuse à parler de concours d'entrée, préférant évoquer une "sélection qui évalue le niveau de maturité des jeunes". En réalité, seul un candidat sur cinq est finalement admis à l'école. Un système d'admission qui permet de maximiser la taux de réussite à la sortie, de 99 % selon Jean Longobardi. En moyenne, les cadets du campus charentais ont autour de 25 ans et représentent bien l'avenir de la profession.

Les cadets effectuent une quarantaine d'heures sur simulateur de vol durant leur formation. (Crédits : Agence APPA)

"L'aviation mondiale a besoin de 550.000 pilotes d'ici 20 ans", reprenait une membre de la direction d'Airbus lors de l'inauguration. Face à une crise économique et de popularité, le transport aérien doit en effet ressusciter les vocations. Mais le peut-elle encore ? En août dernier, des représentants de toute la filière aéronautique toulousaine et des organisations nationales appelaient à œuvrer pour "moins d'avions, plus d'emplois." Les signataires militaient pour l'amorçage de la transition écologique chez les géants de la filière, en les poussant à diversifier leurs activités (transports verts, nouveaux carburants...). L'école de Champniers, elle, semble avoir pris la mesure des attentes qui pèsent sur ses ailes et veut prouver sa bonne volonté.

Elle vient d'acquérir, pour plus de 1,1 million d'euros, quatre avions légers du constructeur rochelais Elixir Aircraft. Des modèles cinq fois moins consommateurs en carburant que les huit avions Cirrus utilisés pour les vols des élèves. Et produits localement. Pour Elixir Aircraft, c'est la plus grosse vente réalisée à ce jour. "On vend l'avion, mais aussi un suivi des pièces détachées et de l'accompagnement de maintenance", glissait Arthur Léopold-Léger, enthousiaste, pour La Tribune. Le président de l'entreprise créée en 2015 est d'ailleurs venu à l'inauguration avec un avion Elixir, "en 30 minutes !"

Volotea recrute 11 cadets

Il a fallu un peu plus de temps aux élus régionaux pour se rendre sur le campus de Champniers. Mais la région voulait afficher son soutien à un secteur stratégique. "Airbus est un fleuron industriel régional et nous y tenons beaucoup", fait remarquer Martine Pinville, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine (PS). Les montants des subventions accordées n'ont pas pu être connus. Côté Airbus, on confirme un projet à plusieurs millions d'euros, sans toutefois en révéler le montant exact.

Les avions Cirrus de l'école sont stationnés sur l'aéroport de Brie-Champniers, à quelques kilomètres du campus. (Crédits : Agence APPA)

Avec une capacité de 200 élèves, le centre charentais se veut la nouvelle référence académique du groupe. Dans la région, l'Aerocampus de Latresne, en Gironde, rayonne aussi dans la filière en proposant des formations sur la maintenance aéronautique. Du côté de Champniers, les rentrées vont devenir plus régulières : toutes les six semaines, contre une rentrée tous les trois mois à l'heure actuelle. De quoi créer un rythme élevé et redonner un usage à l'aéroport de Brie-Champniers. La compagnie Volotea vient d'ailleurs d'annoncer un partenariat avec le campus d'Airbus en recrutant 11 pilotes cadets issus de la première vague de formation. Un soutien forcément bienvenu mais qui ne sera pas suffisant pour totalement surmonter la crise. Le groupe doit aussi prouver son aptitude à amorcer une transition environnementale contrainte et annoncée. Avec cette implantation en Charente, il se dote d'un outil de haut potentiel pour s'y essayer.

