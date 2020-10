"On est en plein dans le calme avant la tempête" Jean-Marie Picot

LA TRIBUNE - Après le déconfinement, vous expliquiez vous attendre à une fin d'année "très dure" sur le plan économique. Où en est-on à la mi-octobre ?

JEAN-MARIE PICOT - Depuis le mois de juin, j'ai constaté à Bordeaux, comme dans tous les tribunaux de commerce de France, une évolution mais dans le sens contraire. C'est-à-dire qu'on a le sentiment d'être en plein dans cette période calme avant la tempête. On a moins d'instances en contentieux général, moins en référés et moins en dépôts de bilan. L'activité décroît statistiquement, ce qui est aussi lié au fait au fait que l'Urssaf n'assigne plus. Aujourd'hui, on est donc plutôt autour de douze litiges en référé par semaine contre 45 après le déconfinement. Comme si le Covid avait amélioré la situation générale... Mais nous savons qu'il n'en est rien. Cela signifie donc que, pour l'instant, les mesures qui ont été prises permettent aux entreprises, au moins en trésorerie, de continuer à survivre.

Lire aussi : Entreprises et indépendants : quelles cotisations Urssaf à la rentrée avec la Covid-19 ?

Est-on dans une forme de gel de l'économie, de mise sous perfusion ?

Nous savons qu'un apport de trésorerie ne fait pas une survie d'entreprise, en tous les cas pas durablement. Nous sommes donc obligés de...