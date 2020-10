L'avocat d'affaires Franck Dupouy appelle les dirigeants en difficulté à consulter le CIP

"Les chefs d'entreprise sont souvent débordés par la paperasse avec l'Urssaf, la MSA, l'ex-RSI... Nous, nous avons des contacts directs dans ces structures. C'est vraiment un atout car cela permet de gagner du temps. Beaucoup de TPE et de PME ont du mal avec le langage administratif et les modes de calcul. Sans accès direct à ces structures, ça devient vite très complexe. Cette capacité à dialoguer en direct, nous a par exemple permis de faire économiser 12.000 euros de prélèvements à un chef d'entreprise en 2019" illustre Franck Dupouy, avocat d'affaire et président du Centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises (CIP) de Marmande (Lot-et-Garonne/Nouvelle-Aquitaine).