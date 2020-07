Le 4e Forum Santé Innovation revient le 22 septembre 2020 à Bordeaux

La 4e édition du Forum Santé Innovation revient le mardi 22 septembre 2020 à Bordeaux. (Crédits : La Tribune)

Le Forum Santé Innovation, organisé par La Tribune, revient pour une 4e édition à Bordeaux, le 22 septembre 2020. Cette matinée abordera la digitalisation du monde de la santé en présentant et questionnant les innovations et les tendances, les expérimentations, les opportunités mais aussi les défis et les freins. Un événement organisé en partenariat avec Roche et avec le soutien de TIC Santé, Allis-NA et ADI.