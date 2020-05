Faillites et créations d'entreprises : consultez nos tableaux de bord régionaux

"Il y aura des faillites et il y aura des licenciements dans les mois qui viennent", a averti Bruno Le Maire le 22 mai dernier, avant d'ajouter : "Beaucoup de secteurs sont très durement touchés" par la crise et "même si l'économie redémarre, elle ne redémarre pas au même rythme". Spécialiste de la collecte, de l'analyse et de la valorisation de données stratégiques, le Groupe Idaia a compilé auprès de l'Insee, du Bodacc et d'autres sources privées des chiffres permettant de suivre précisément et en quasi-temps réel l'évolution de la conjoncture économique. De quoi mesurer l'ampleur et l'avancée de la crise depuis le 15 mars mais surtout au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

Des données exhaustives

Le tableau de bord interactif mis à disposition par l'entreprise bordelaise réunit les chiffres sur les trois dernières années et au jour le jour des défaillances et créations d'entreprises. Il permet de suivre à l'échelle nationale, régionale ou même départementale, mais aussi par secteurs d'activité, le nombre de procédures de défaillances (liquidation judiciaires, plans de sauvegarde, redressements judiciaires) et de créations d'entreprises. Il propose des filtres par effectif, chiffre d'affaires, statut juridique et ancienneté de l'entreprise.

Cliquez sur l'image pour accéder au tableau de bord du Groupe Idaia.

Enfin, le tableau intègre un graphique de l'évolution du nombre total d'entreprises depuis janvier 2018. Ce qui nous permet de constater que malgré la forte chute des créations d'entreprises enregistrée depuis février dernier, le solde reste encore positif à ce stade avec davantage de créations que de disparitions d'entreprises. Une tendance qui n'est peut-être que temporaire et qui s'explique notamment par le soutien massif de l'Etat à l'économie via les prêts garantis par l'Etat et le chômage partiel.

Ce tableau de bord sera mis à jour automatiquement par le groupe Idaia dans les prochains mois pour suivre l'évolution inédite de la conjoncture économique. Le Groupe Idaia compte une centaine de collaborateurs répartis sur Bordeaux, Niort, Paris et Strasbourg et investit chaque année 10 % de son chiffre d'affaires de 18 millions d'euros dans son département Big data lab, sa cellule R&D internalisée. Une vingtaine de recrutements sont prévus en 2020.