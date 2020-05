5,13 Md€ de prêts garantis par l'Etat distribués en Nouvelle-Aquitaine

Très exactement 38.332 entreprises de Nouvelle-Aquitaine ont obtenu un prêt garanti par l'Etat depuis le 25 mars dernier, selon le décompte arrêté au 30 avril par le ministère de l'Economie et des finances. La région se positionne ainsi au 4e rang derrière l'Ile-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes (Aura) et Sud en nombre d'entreprises aidées mais grimpe au 3e rang en volume avec 5,13 Md€ prêtés par les banques aux entreprises néo-aquitaines, derrière Aura (7,1 Md€) et l'Ile-de-France (15,4 Md€).

Dans plus de 89 % des cas, il s'agit en Nouvelle-Aquitaine de TPE, pour 2,8 Md€ (soit seulement 54 % du volume). Les principaux secteurs aidés en nombre d'entreprises comme en volume de prêts sont le commerce et la réparation d'automobiles, l'hébergement et la restauration et la construction mais aussi l'industrie manufacturière, les activités scientifiques et techniques, la santé et l'action sociale et les autres services.

"Ces chiffres montrent une augmentation de 6.400 entreprises, commerces, cafés, hôtels, restaurants en l'espace d'une semaine, pour un montant supplémentaire de 842 M€ sur la même période. La distribution globale de PGE représente un effort considérable, correspondant, selon les réseaux, à la production de crédits habituellement réalisée en 6 ou 12 mois", souligne la Fédération bancaire française (FBF) de Nouvelle-Aquitaine.

