Crise économique : les banques peuvent-elles sauver les entreprises et redémarrer l’économie ?

Prêts garantis par l'Etat, crédits inter-entreprises, reports d'échéances sans pénalités, prêts de Bpifrance, facilités de règlements de TVA et, bientôt, des exonérations ciblées de cotisation sociales : les dispositifs de soutien aux entreprises sont aussi inédits que nombreux et leurs contours changent quasi quotidiennement au rythme des annonces du gouvernement face à l'évolution de cette crise sanitaire et économique sans précédent.

Dans ce contexte hors normes, quel rôle les banques doivent-elles et peuvent-elles jouer pour sauver le plus d'entreprises possible et préparer la reprise de l'économie ? Comment les banques s'organisent-elles ? Jouent-elles le jeu pour soulager la trésorerie et les tracasseries des entrepreneurs et des travailleurs indépendants ? Comment accéder au prêt garanti par l'Etat ? Comment contacter le médiateur du crédit ? Peut-on bénéficier d'un diagnostic financier gratuit ? Quels sont les scénarios envisagés pour la sortie de crise ?

C'est pour répondre à toutes ces questions avec une approche pratique et pédagogique que La Tribune réunit trois intervenants en vidéo mercredi 22 avril 2020 à 10h30, en partenariat avec la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes :

Patrick Dufour, membre du directoire en charge de la banque de développement régional Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes

Denis Lauretou, directeur régional de la Banque de France en Nouvelle-Aquitaine

Pierre Gruson, professeur de finance à Kedge BS Bordeaux

Cette table-ronde numérique sera diffusée en direct vidéo mercredi 22 avril à 10h30 et accessible à tous sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux Twitter et Facebook.