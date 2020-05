Lionel Larré élu président de l'Université Bordeaux Montaigne

Réuni le 20 mai dernier, le conseil d'administration de l'Université Bordeaux Montaigne a désigné Lionel Larré au poste de président pour un mandat de quatre ans. Il succède à Hélène Vélasco-Graciet, présidente depuis 2016 qui ne se représentait pas, et sera épaulé par Nicolas Champ, maître de conférences en histoire contemporaine, qui a été élu vice-président.

Professeur de civilisation américaine et directeur de l'UFR Langues et civilisations, Lionel Larré a remporté 22 des 36 votes du conseil d'administration tandis que onze bulletins ont opté pour Patrick Baudry, sociologue, professeur en sciences de l'information et de la communication et directeur de la Maison des sciences de l'Homme d'Aquitaine. S'y ajoute trois votes nuls ou blancs.

Lionel Larré, 47 ans, a réalisé une grande partie de ses études et de son parcours professionnel à l'Université Bordeaux Montaigne. Agrégé en 1997, il a effectué un doctorat sur les autobiographies amérindiennes. Après avoir enseigné en lycée, il a réintégré l'Université Bordeaux Montaigne comme attaché temporaire d'enseignement et de recherche, puis maître de conférences. Il est, depuis 2015, professeur de civilisation américaine. Ses recherches portent sur l'histoire de la relation entre amérindiens et États-Unis, et sur l'histoire des représentations des Indiens.

Lionel Larré a été directeur adjoint de l'unité de recherche Climas (Cultures et littératures des mondes anglophones) de 2011 à 2017 et élu au conseil d'administration de l'Université Bordeaux Montaigne de 2016 à 2017. Il est l'un des membres fondateurs de l'association Le P'tit Campus, créatrice de la première crèche interuniversitaire du campus bordelais. Jusqu'à son élection à la présidence, il était également directeur de l'UFR Langues et Civilisations de l'Université Bordeaux Montaigne.

