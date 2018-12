[Dossiers 2018] Pour ses 20 ans, Cdiscount se mue en plateforme globale de l'e-commerce

Cette fin d'année 2018 a été chargée pour Cdiscount. Le géant de l'e-commerce, installé à Bordeaux, a racheté coup sur coup deux entreprises à la barre du tribunal de commerce : 1001pneus.com au mois d'octobre avant Stootie début décembre. Deux acquisitions qui s'inscrivent dans la logique de diversification de Cdiscount pour proposer toujours plus de produits et services à la vente. Cette stratégie de plateforme globale, mise en avant par Emmanuel Grenier, le directeur général depuis 2008, sera-t-elle suffisante pour faire face à la concurrence des géants mondiaux que sont Amazon et d'Alibaba ?

Parallèlement, Cdiscount filialisera début 2019 ses entrepôts et activités logistiques, pour gagner en agilité et commercialiser plus facilement ses compétences en la matière auprès de vendeurs tiers, tout en ouvrant largement ses bras aux startups du secteur via un incubateur dédié. De quoi renouer avec la rentabilité à court terme ?

