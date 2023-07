Thomas Cazenave : un député girondin proche de Macron nommé ministre des Comptes publics

Promu inspecteur général des finances en janvier 2022 puis élu député de la première circonscription de Gironde six mois plus tard, Thomas Cazenave a été nommé ce jeudi au gouvernement au poste de ministre des Comptes publics aux côtés de Bruno Le Maire, qui conserve le portefeuille de l'économie. Il remplace Gabriel Attal parti prendre en main l'Éducation nationale.

Un proche d'Emmanuel Macron

Âgé de 45 ans, énarque (promotion 2007, République), Thomas Cazenave connaît bien Emmanuel Macron depuis une quinzaine d'années. Il en a notamment été le directeur de cabinet adjoint au ministère des Finances après avoir été directeur général adjoint en charge des opérations, stratégie et relations extérieures de Pôle emploi de 2012 à 2016. Il a ensuite été secrétaire général adjoint de l'Elysée de fin 2016 à juin 2017 puis, après la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle, il est devenu délégué interministériel à la transformation publique pendant deux ans jusqu'en novembre 2019 pour mener la délégation baptisée « Action publique 2022 ».

Thomas Cazenave a ensuite mené une campagne de terrain pour briguer en vain la mairie de Bordeaux en juin 2020 dans le cadre d'une alliance de second tour hasardeuse avec le maire sortant (LR) Nicolas Florian. Il siège aujourd'hui dans l'opposition au conseil municipal de Bordeaux comme au conseil de Bordeaux Métropole mais est pressenti comme un candidat potentiel de la droite et du centre à Bordeaux en 2026.

RER métropolitain et plafonnement des loyers

À l'Assemblée nationale, il était membre de la commission des finances et présidait la délégation aux collectivités territoriales. Il a notamment porté les sujets de l'accélération des RER métropolitains et celui de la création de budgets verts dans les comptes des collectivités pour isoler la dette liée à la transition écologique. Plus récemment, il a poussé le prolongement du plafonnement des loyers commerciaux et des logements jusqu'à début 2024 qui a été adopté définitivement le 29 juin dernier.

Désormais à Bercy, de nombreux dossiers chauds l'attendent à commencer par la préparation du budget 2024 qui sera présenté fin septembre. C'est sa suppléante Alexandra Martin qui prendra son siège à l'Assemblée nationale. Elle est responsable de formation au sein d'ACD (Aquitaine chimie durable), le lobby de la filière chimie & matériaux en Nouvelle-Aquitaine.

