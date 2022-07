Le parcours de Bérangère Couillard, nouvelle secrétaire d'État à l'Écologie

Cadre trentenaire issue du privé et entrée en politique en 2017 à la faveur de la vague LREM ayant suivie l'élection d'Emmanuel Macron, Bérangère Couillard a été réélue députée avec 53 % des suffrages exprimés le 19 juin dernier. Elle représente la 7e circonscription de Gironde, qui couvre une partie de l'ouest de la métropole bordelaise : Pessac, Canéjan, Cestas et Gradignan. Un territoire périurbain faisant office d'interface entre le cœur de l'agglomération, le Sud Gironde et le Bassin d'Arcachon. A 35 ans, elle fait son entrée au gouvernement où elle sera chargée d'épauler, notamment sur les questions de biodiversité, Christophe Béchu, le maire (Horizons) d'Angers. Ce dernier est nommé au poste stratégique de ministre en charge de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires après le départ d'Amélie de Montchalin, défaite aux législatives.

Une carrière dans le privé

Rennaise d'origine, Bérangère Couillard est titulaire d'un Master 2 de management (marketing des réseaux et de la franchise) de l'IAE de Rennes et a fait carrière dans le privé, sans liens évidents avec les problématiques écologiques. D'abord dans le commerce de chocolat, chez De Neuville de 2020 à 2016, puis au sein de la marque française de prêt-à-porter IKKS, dont elle devient directrice régionale Grand Ouest. Elle fait son entrée en politique en 2017 à l'appel d'Emmanuel Macron et remporte la 7e circonscription de Gironde détenue historiquement par le PS et notamment, depuis 2007, par Alain Rousset, le président du conseil régional.

A l'Assemblée nationale, elle a suivi particulièrement deux thématiques : l'aménagement du territoire et l'égalité entre les femmes et les hommes. Bérangère Couillard a siégé à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, où elle a été l'un des cinq rapporteurs de la loi d'orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019, avant d'intégrer la commission des lois puis, depuis le début du second mandat, la commission des affaires étrangères. "J'ai pu travailler sur les sujets liés à la transition écologique, comme les mobilités, avec la LOM dont j'ai été rapporteure, et les nombreuses lois pour lutter contre le dérèglement climatique et pour la protection de la biodiversité", avance-t-elle sur son site.

Bérangère Couillard était également l'une des porte-parole des députés LREM à l'Assemblée nationale et a été membre de 2018 à 2021 de la mission d'information commune sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate. En 2020, elle s'était aussi distinguée sur le sujet des pesticides en s'abstenant sur le vote de réintroduction des néonicotinoïdes tandis que la majorité des députés LREM votaient pour et que quelques-uns votaient contre.

Geneviève Darrieussecq en charge des Personnes handicapées

De son côté, Geneviève Darrieussecq, 65 ans, qui était ministre déléguée à la Mémoire et aux Anciens combattants depuis 2017, fait son retour au gouvernement au poste de secrétaire d'Etat en charge des Personnes handicapées. Cette élue Modem, médecin de formation, a été défaite au 1er tour des élections régionales en Nouvelle-Aquitaine il y a un an avant d'être réélue députée de la 1ère circonscription des Landes en juin dernier avec 56 % des voix. Geneviève Darrieussecq a également été conseillère régionale d'Aquitaine de 2004 à 2015 et depuis 2021 et maire de Mont-de-Marsan de 2008 à 2017 avant d'être élue députée et d'en démissionner aussitôt pour entrer au gouvernement.