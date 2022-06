Législatives : ce qu'il faut retenir du second tour en Gironde

Une cartographie politique inédite

Loin d'aboutir à une vague de l'union de la gauche, le second tour des élections législatives s'est traduit en Gironde par l'érosion marquée d'Ensemble (LREM, Modem et Horizons) qui a perdu un tiers de ses députés girondins puisque le parti présidentiel n'en compte plus que sept contre onze en 2017. Néanmoins, à l'issue de plusieurs duels très serrés, les candidats de la majorité présidentielle ont limité les dégâts en sauvegardant la plupart des députés sortants. Sur fond de participation faible (46,23 % au niveau national), les députés girondins ont bénéficié de la prime au sortant permettant notamment des victoires sur le fil en Sud Gironde et dans l'Entre-deux-Mers.

Une résilience qui ne cache pas les trois défaites très symboliques pour la majorité sortante : dans les deux circonscriptions du nord de la Gironde c'est l'extrême-droite qui l'emporte largement tandis qu'à Bordeaux centre, Catherine Fabre a été battue par l'écologiste Nicolas Thierry de la Nupes.

Ce scrutin législatif marque donc une forme de rééquilibrage politique du territoire assez cohérent avec le tripartisme qui s'impose sur la scène politique nationale autour des trois blocs que sont la majorité présidentielle centriste ; l'extrême-droite et l'union de la gauche.

Le Rassemblement national remporte ainsi les deux circonscriptions rurales du Médoc et du Blayais grâce à des figures localement bien implantées Grégoire Fournas et Edwige Diaz. La Nupes se concentre sur Bordeaux et la rive droite de l'agglomération bordelaise tandis que les sept députés LREM sont élus à l'ouest de l'agglomération, dans le périurbain et dans le sud du département.

Pour mémoire, en 2017, c'est une véritable déferlante des candidats En Marche, pour la plupart de nouveaux venus, qui avaient remporté onze des douze circonscriptions en Gironde, profitant à plein de l'effet d'entraînement de l'élection d'Emmanuel Macron et infligeant une nette défaite à la gauche socialiste.

Enfin, cinq ans plus tôt, en 2012, dans le sillage de l'élection de François Hollande à l'Élysée, c'était une vague rose qui avait envoyé à l'Assemblée nationale onze députés socialistes tandis que l'UMP avait repris la circonscription du Bassin d'Arcachon.

L'extrême-droite confirme et concrétise



Malgré des résultats mitigés aux élections municipales de 2020 puis aux élections régionales de 2021, le Rassemblement national affichait déjà son émergence et son implantation durable en Gironde et, plus largement, en Nouvelle-Aquitaine. Une tendance confirmée aux deux tours de l'élection présidentielle du printemps dernier où le parti d'extrême droite a affiché une très forte progression par rapport à 2017. C'est désormais l'heure de la concrétisation puisque, pour la 1ere fois depuis 1986 où le scrutin était alors proportionnel, le parti d'extrême-droite envoie deux députés à l'Assemblée nationale.

Plus largement, ce phénomène dépasse la Gironde puisque, sur les 36 sièges en jeu en Nouvelle-Aquitaine, le Rassemblement national en rafle six. En reprenant peu ou prou la géographie du couloir de la pauvreté : deux dans le nord de la Gironde, deux en Lot-et-Garonne, où Marine Le Pen était arrivée en tête au second tour de l'élection présidentielle, un dans le sud de la Dordogne, et un dans le nord de la Charente.

Les nouveaux visages

Huit députés sortants ont été réélus : Florent Boudié, Sophie Mette, Sophie Panonacle, Pascal Lavergne, Bérangère Couillard et Eric Poulliat, pour Ensemble, et Alain David et Loïc Prud'homme pour la Nupes. Et quatre députés ont été élus pour la première fois sur les bancs du Palais Bourbon :

Thomas Cazenave, Ensemble. Avec cette victoire, cet énarque bordelais de 44 ans proche d'Emmanuel Macron confirme son ancrage politique à Bordeaux. Élu dans le nord de la ville, Thomas Cazenave est apparu dans le paysage politique local lors de l'élection municipale de 2020 en maintenant sa candidature face à la liste de droite de Nicolas Florian malgré les convergences entre Alain Juppé et Emmanuel Macron. Arrivé en 3e position, le marcheur a habilement négocié une union avec la droite lui permettant de constituer un groupe d'opposition distinct à Bordeaux et Bordeaux Métropole. Désormais député et considéré comme ministrable dans le futur gouvernement et alors que Nicolas Florian ne s'est pas présenté, Thomas Cazenave s'affirme peu à peu comme l'adversaire potentiel principal de la gauche aux élections municipales de 2026 à Bordeaux.

Edwige Diaz, Rassemblement national. A 34 ans, la responsable de la fédération RN de Gironde depuis 2016 est la figure montante du parti d'extrême-droite dans le département. Conseillère régionale d'opposition depuis 2015, candidate aux législatives en 2017, conseillère municipale d'opposition de Saint-Savin depuis 2020 puis tête de liste aux élections régionales de 2021, elle est désormais présidente du groupe RN dans l'hémicycle régional. Edwige Diaz était aussi l'une des porte-parole de Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle. Bien implantée dans sa 11e circonscription du Blayais, elle est désormais élue députée avec 58,7 % de suffrages exprimés.

Grégoire Fournas, Rassemblement national. Ce viticulteur de 37 ans, proche d'Edwige Diaz et installé à Saint-Germain-d'Estueil, est, lui-aussi, un militant de longue date du RN dans la presqu'île du Médoc. Membre du Front national depuis 2011, il en a défendu les couleurs aux échéances électorales successives devenant conseiller départemental de 2015 à 2021. Il est aussi conseiller municipal d'opposition à Pauillac depuis 2020.

La Gironde a notamment désigné trois nouveaux députés : Thomas Cazenave (Ensemble, 1ere circonscription), Edwige Diaz (RN, 11e) et Nicolas Thierry (Nupes, 2e).

Nicolas Thierry, Nupes. A 46 ans, le Girondin Nicolas Thierry qui représentait les couleurs de la Nupes est d'abord un élu écologiste. Vice-président en charge de l'environnement et de la biodiversité au conseil régional de 2015 à 2021 dans le cadre de la majorité PS-EELV, il a mené l'an dernier sa propre liste d'union écologiste contre Alain Rousset au premier comme au deuxième tour, permettant l'élection de 19 conseillers régionaux écologistes. Sa victoire nette à Bordeaux centre (53,34 %) contre la députée LREM sortante Catherine Fabre, confirme le basculement de la ville à gauche et le place potentiellement en position de force pour incarner l'écologie à l'élection municipale bordelaise de 2026 possiblement face à Thomas Cazenave. Mais avant de faire de la politique fiction, les deux quadragénaires se retrouveront sur les bancs du Palais Bourbon et auront fort à faire dans une configuration politique aussi inédite qu'imprévisible.

