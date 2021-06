Régionales : Alain Rousset réélu très largement en Nouvelle-Aquitaine

Alain Rousset, le président (PS) sortant du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, est largement en tête au second tour des élections régionales avec autour de 40 % des suffrages exprimés. Il décroche la majorité absolue et distance Edwige Diaz (RN) à 21 %, Nicolas Florian (LR) à 14 %, Nicolas Thierry (EELV) à 13 % et Geneviève Darrieussecq (LREM-Modem) à 12 %. La participation des électeurs reste famélique autour de 36 %, similaire à celle du premier tour.