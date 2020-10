Transformation numérique : "Nous voulons recruter 150 CDI à Bordeaux"

C'est au sein de la Cité numérique, à Bègles, qu'Arkéa et OnePoint veulent recruter 150 spécialistes de la transformation numérique en deux ans. (Crédits : Agence APPA)

La banque Arkéa, en collaboration avec Onepoint, va implanter à Bordeaux une importante équipe dédiée à la transformation numérique de sa banque de détails et de toutes ses filiales. Au total, le groupe bancaire basé à Brest veut recruter 150 CDI à Bordeaux dans les deux ans. Pourquoi ? Comment ? Réponses avec Laurent Jurrius, directeur du pôle innovation et opérations et membre du comité exécutif d'Arkéa