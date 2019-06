Onepoint investit 100 M€ à Bordeaux pour créer un campus de 800 personnes

Présent depuis dix ans dans le Sud-Ouest à travers ses bureaux de Bordeaux et de Toulouse, la société française Onepoint, spécialisée dans les services informatiques et la transformation numérique, a grandi très vite sous l'impulsion de son fondateur David Layani. Ce dernier avait déjà annoncé par le passé qu'il comptait fortement investir dans la région bordelaise, plus précisément à proximité immédiate de la Cité numérique, pôle en émergence du quartier Euratlantique en pleine refonte autour de la gare Saint-Jean.

Dans un communiqué publié ce matin, Onepoint confirme brièvement sa volonté :

"Face aux enjeux gigantesques portés par les nouvelles technologies, Onepoint Sud-Ouest accueillera un campus unique au cœur du quartier d'affaires bordelais Euratlantique en 2021. 100 millions d'investissement permettront de créer la vitrine des savoir-faire de Onepoint. Sous un seul et même toit seront réunis près de 800 personnes, collaborateurs, clients, étudiants, startups et partenaires. Ce campus proposera des espaces de bureaux et de créativité, un fab lab, une académie et une école, ainsi que des logements pour les salariés."

Dirigée par Erwan Le Bronec, Onepoint Sud-Ouest "bénéficie d'une dynamique collective très forte et d'une capacité d'innovation accrue. Un pôle R&D y est implanté pour porter les sujets de recherche (intelligence artificielle, neuro-sciences, sciences cognitives...) de la région Sud-Ouest mais également au niveau national", poursuit l'entreprise.

Né en 1979 dans l'Est parisien, où il a longtemps vécu, David Layani a quitté le lycée à 16 ans pour entamer une carrière dans l'immobilier, puis est embauché à 19 ans par le fabriquant de processeurs EMC (racheté par Dell en 2015). Le jeune homme découvre alors le monde de l'entreprise avec un regard critique et des convictions fortes : "J'étais persuadé qu'il fallait transformer les organisations en s'appuyant sur les femmes et les hommes, et aussi sur les nouvelles technologies qui arrivaient." A la fin des années 1990, cet amateur de chevaux assiste à la naissance d'Internet. Il pressent que l'économie va en être bouleversée et qu'il va falloir complètement repenser l'entreprise. À 22 ans, il vend sa voiture et emprunte à son oncle pour créer Onepoint. Sa vision : proposer à ses clients un point d'entrée unique (one point) pour structurer l'entreprise. Sa méthode : agir sur quatre leviers de la transformation à l'ère numérique : l'intelligence artificielle, la plateformisation des services, le design pour les outils digitaux et l'intelligence collective. Son groupe réalise aujourd'hui 300 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 2.300 collaborateurs en Europe, Afrique du Nord, Amérique du Nord, Australie et Singapour.

