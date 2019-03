Intelligence artificielle : Microsoft en passe d'ouvrir une école de formation continue à Bordeaux

L'Ecole IA Microsoft. C'est le nom de l'école de formation développée par Microsoft, depuis le printemps 2018 en partenariat avec Simplon, pour développer les compétences dans les nombreux métiers du secteur économique clef qu'est l'intelligence artifcielle. Après Issy-les-Mouineaux (Hauts-de-Seine) puis Lyon et Montpellier, c'est désormais Bordeaux qui devrait accueillir un établissement piloté par le géant américain du numérique. L'arrivée de Microsoft en Gironde est prévue pour le second semestre 2019 non loin de la Cité numérique. C'est ainsi une signature prestigieuse que pourra annoncer l'agence de développement économique Invest in Bordeaux lors de son assemblée générale ce 25 mars.

L'école pilotée par la firme de Redmond devrait former des promotions d'une vingtaine d'étudiants et vise jusqu'à quatre promotions par an sur tous les métiers de la donnée et de l'intelligence artificielle.

"L'objectif est de créer sur le territoire des formations diplômantes et certifiantes pour des publics de formation initiale mais surtout de formation continue afin de répondre aux filières en tension en proposant des parcours de reconversion professionnelle", explique à La Tribune Lionel Lepouder, le président d'Invest in Bordeaux.

Basée à Bordeaux Métropole, la future école devrait à terme se déployer ailleurs dans la grande région avec le concours d'ADI Nouvelle-Aquitaine. "Nous voulons nous appuyer sur cet acteur de référence qu'est Microsoft pour initier une filière dans ce domaine stratégique car les métiers de l'IA irrigueront demain tous les secteurs industriels", poursuit Lionel Lepouder.

Microsoft France, présidé par Carlo Purassanta depuis septembre 2017, emploie plus de 1.600 salariés au sein de son siège d'Issy-les-Moulineaux.

