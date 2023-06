Bordeaux-Marseille : de nouveaux trains promis à l'horizon 2027 pour remplacer les vieux Corail

Après les 28 nouvelles rames « Oxygène » promises pour 2025 sur la ligne POLT (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse) début mars, c'est au tour d'une autre liaison ferroviaire transversale de bénéficier des attentions du ministre des Transports.

« C'est une des lignes les plus en difficulté de France, en termes de retard et de qualité de service. L'Etat va prendre à sa charge un très fort investissement de 450 millions d'euros (...) pour acheter de nouvelles rames et mettre en place un centre de maintenance », a déclaré Clément Beaune au quotidien Sud Ouest.