Le Train choisit Talgo pour la construction de ses dix rames à grande vitesse

Fin d'un suspense qui planait depuis la fin de l'année dernière. Le nouvel opérateur opérateur privé Le Train, né en Charente en 2020, a choisi le constructeur espagnol Talgo, spécialisé dans la grande vitesse, pour la construction de ses rames neuves. « Un constructeur mythique », a salué Alain Gétraud, directeur général de Le Train, ce lundi 23 janvier à Bordeaux. Il a mis en avant une nouvelle étape importante après l'obtention de sa licence d'entreprise ferroviaire le 24 décembre dernier. Les deux acteurs ont signé un accord qui porte sur l'acquisition de dix rames capables de rouler à 320 km/h ainsi que sur la maintenance du matériel en France. Le contrat prévoit enfin la création d'une antenne de recherche et développement commune en Nouvelle-Aquitaine pour imaginer ensemble les trains du futur, plus performants et plus durables. Montant de ce contrat : environ 300 millions d'euros.

Cibler le grand ouest de la France

Il s'agira, dans un premier temps, d'assurer des liaisons dans le grand ouest de la France. Les premières dessertes lancées seront Bordeaux-Angoulême, Bordeaux-Nantes, Bordeaux-Rennes et leurs prolongements vers Arcachon. Le Train, qui se positionne sur un service ferroviaire à grande vitesse dédié aux déplacements régionaux et inter-régionaux, desservira également les gares intermédiaires de Tours et d'Angers. La compagne privée entend utiliser au mieux la LGV Tours-Bordeaux opérée par Lisea depuis 2017 mais encore sous-utilisée.

Mais Le Train et Talgo se sont mis d'accord sur des possibilités d'extension de la flotte sur dix ans.

« En confiant la maintenance à Talgo, nous nous inscrivons forcément sur du long terme. Nous avons des scénarii de densité sur le Grand Ouest qui nécessiteront plus de rames. Nous espérons d'ailleurs aller plus loin ensuite et doubler la flotte. Mais nous y allons par étapes. Il nous faut d'abord asseoir notre modèle », assure Alain Gétraud.

Adaptabilité et accessibilité

Au-delà de l'analyse des critères de performance industrielle et financiers, les questions d'adaptabilité, d'accessibilité et d'expérience voyageur ont joué en faveur de l'entreprise Talgo dans le cadre de l'appel d'offres lancée par Le Train début 2022.

« Nous avons choisi cette entreprise au regard de nos besoins et de l'expérience voyageurs que nous souhaitons offrir. Nous prévoyons, en l'occurrence, pouvoir embarquer des objets de loisirs volumineux tels que les vélos ou planches de surf. Quarante places seront dédiées aux vélos dans chaque rame. Cela nécessite de choisir un constructeur en capacité d'offrir cette faisabilité d'emport », explique Alain Gétraud.

Quelques mots sur le constructeur Talgo Créée en 1942, Talgo est déjà présente dans huit pays : Espagne, Allemagne, Danemark, Kazakhstan, Ouzbékistan, Égypte, Arabie-Saoudite et États-Unis. Talgo est le fabricant choisi par l'opérateur allemand Deutsche Bahn et l'opérateur danois DSB pour décarboner son réseau ferroviaire avec les trains longue distance Talgo 230. Le constructeur espagnol est également le fournisseur de trains pour le projet à grande vitesse de la ligne Haramain entre La Mecque et Médine en Arabie Saoudite.

Concernant le design, rien n'est à ce stade arrêté. D'un point de vue capacitaire en revanche, les trains proposeront 350 places à bord. « Nous n'opérerons pas de trafic radial vers Paris mais nous proposerons de la fréquence pour favoriser le report modal », rappelle Alain Gétraud. Il n'y aura pas de classe, mais plusieurs espaces de restauration ainsi que d'autres services. « Ce ne sera pas du low cost », prévient Alain Gétraud.

Une livraison des rames neuves en 2025

Dans le cadre de ce contrat, les premières rames de Talgo devraient sortir des ateliers de Rivabellosa, au cœur du Pays-Basque espagnol, à 300 kilomètres au sud de Bordeaux au début de l'année 2025. Mais Le Train table toujours sur un lancement commercial en 2024 puisqu'Alain Gétraud n'abandonne pas l'idée de faire rouler du matériel d'occasion. « Les infrastructures existent, le refitage prend moins d'une année et nous avons les prestataires pour le faire. Cela peut marcher en seulement quelques mois. Si le neuf est frugal d'un point de vue énergétique, l'occasion est également intéressant d'un point de vue environnemental et économique. »

En matière de création d'emplois, Le Train prévoit l'embauche de 150 collaborateurs d'ici la mise en service pour assurer l'exploitation. « Des études sont en cours pour évaluer le nombre d'emplois indirects créées autour de Le Train, mais nous serons sur plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'emplois. Par ailleurs, la maintenance qui sera réalisée par Talgo et nécessitera la création d'activités industrielles, devrait créer entre 50 et 70 emplois de premier rang », avance Alain Gétraud.

Le Train est actuellement en phase de levée de fonds sur le matériel roulant de plus de 300 millions d'euros. D'autres étapes de financement sont en cours ou à venir pour le volet pré-exploitation.