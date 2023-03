À Limoges, les promesses de Clément Beaune pour améliorer la ligne POLT en 2025

Le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, était très attendu à Limoges, ce vendredi 3 mars. Il est venu installer le groupe de travail trimestriel chargé de suivre l'avancée des travaux sur la ligne ferroviaire POLT (Paris-Orléans-Limoges-Paris) et qui associe élus, associations d'usagers et acteurs économiques des quinze départements traversés. Accompagnés de Jean-Pierre Farandou, président de la SNCF, Matthieu Chabanel, président de SNCF Réseau, et Christophe Fanichet, président de SNCF Voyageurs, il a été accueilli par 150 manifestants, des élus, des citoyens et des usagers exaspérés par les retards quasi quotidiens et les annulations de dernière minute. « Des actes maintenant ! », scandaient-ils après les promesses non tenues de ses prédécesseurs. Il y avait donc de la méfiance, voire de la défiance, vis-à-vis du ministre. Clément Beaune a tenté de rassurer en écoutant le ras-le-bol de ceux qui se sentent abandonnés le long de cette ligne de 713 km délaissée depuis trop longtemps.

Lire aussiTrain, route, avion : Limoges toujours plus éloignée de Paris

« Mon engagement c'est de faire mieux »

Il s'est engagé sur un calendrier, assurant qu'il veillera à son bon respect.

« Ce sont 2,3 milliards engagés par l'Etat et la SNCF pour régénérer cette ligne, moderniser le réseau et livrer de nouvelles rames entièrement neuves dès le 2e semestre 2025 et jusqu'à fin 2026 », a t-il assuré. « 28 rames Oxygène sont commandées, un investissement de 700 millions d'euros pour la ligne POLT et le Paris-Clermont, plus 385 millions pour la modernisation. On a sous-investi pendant des décennies en France. Mon engagement c'est de faire mieux sur cette ligne emblématique. C'est le signal de ce qu'on veut faire : réinvestir dans les transports du quotidien, le ferroviaire en particulier. »

Pour accélérer les travaux, il n'a pas écarté la proposition de Guillaume Guérin, président de Limoges Métropole, favorable à une coupure momentanée de la ligne. « SNCF Réseau s'est engagé à regarder cette option, il faut savoir si cela améliorera ou pas le temps de travaux et si on l'assumera collectivement mais on peut faire ce choix », a indiqué le ministre.

Les travaux de régénération ont été lancés en 2018 sur la POLT et, selon Matthieu Chabanel, « 789 millions ont été investis en quatre ans dont 262 en Nouvelle-Aquitaine, 77 en Occitanie, 105 en Centre-Val-de-Loire et 345 en Île-de-France. On est dans le rythme et au-delà de 2026, on continuera à investir sur la ligne pour en garantir la qualité. »

La formule 12-6-3 mois

L'information des usagers devrait aussi s'améliorer. « Il y a un déficit de notre part », admet le président de SNCF Réseau alors même que les travaux sont programmés des années à l'avance. « À douze mois, on présentera aux élus et acteurs économiques les travaux de l'année suivante, à six mois, on travaillera sur les conséquences sur la circulation et à trois mois, on annoncera les éventuelles modifications d'horaires qu'on aura cherché à limiter. Il faut que cette information n'arrive pas aussi tardivement. »

Pour pallier les désagréments subis par les usagers sur la ligne, SNCF Voyageurs lance un plan d'action afin d'améliorer la qualité de services avec notamment « la poursuite du plan de fiabilisation du matériel d'ici fin 2023 avec une réduction du nombre de trains supprimés à la suite d'une panne de locomotives et la réduction de la sensibilité au givre » a annoncé Christophe Fanichet. Le ministre reviendra sur la ligne POLT avant la mi-juillet mais « pas forcément à Limoges » après la seconde réunion du comité de suivi en juin. D'ici là, les limougeauds pourront voir, en mai, la nouvelle rame Oxygène qui remplacera le Corail. Un autre engagement qu'il devra tenir.

Lire aussiTrains Limoges-Paris : le « coup de pression » de Legrand à la SNCF