Les contours ambitieux de l'étude sur le métro à Bordeaux Métropole

Annoncée en septembre dernier pour début 2023, la nouvelle étude sur un projet de métro à Bordeaux a pris du retard mais elle se précise. Le marché public a été lancé par Bordeaux Métropole le 17 mars dernier pour un montant maximal de 300.000 euros HT, soit trois fois plus que les 100.000 euros initialement évoqués par les élus.

Lire aussiUn métro à Bordeaux ? Une hypothèse désormais consensuelle face au mur de 2030

Une étude de trois tracés potentiels

Les contours de l'étude définis par le marché public sont plutôt ambitieux. Ainsi, il s'agit bien de mener « une étude d'opportunité et de faisabilité pour la réalisation d'un métro sur la métropole bordelaise ». Le tout pendant environ sept mois répartis en trois phases sur une période maximale de 24 mois. Le lauréat devra explorer trois tracés de lignes de métro en analysant les conditions d'insertion, en modélisant des potentiels de voyageurs, en chiffrant des coûts de réalisation et en établissant un bilan socio-économique du meilleur des trois tracés ainsi qu'un calendrier prévisionnel de réalisation.

Dans un premier temps, le bureau d'études retenu devra réaliser en trois mois un diagnostic urbain, un diagnostic des déplacements et un diagnostic technique afin de proposer trois corridors de desserte qu'il étudiera à l'horizon 2040. « Les itinéraires seront définis sans s'interdire aucune possibilité y compris celle d'une substitution d'une ligne de tramway existante par une ligne de métro », précise Bordeaux Métropole. À l'issue de cette première phase, deux tracés potentiels seront retenus pour faire l'objet d'études approfondies pendant quinze semaines supplémentaires : insertion urbaine, aérien ou enterré, nombre et emplacement des stations et des parcs relais, aménagements urbains à réaliser, disponibilités foncières, possibilités d'interconnexion, fréquentation potentielle, temps de parcours et vitesse commerciale, matériel roulant, niveau de service, ateliers et chiffrage des coûts.

Un unique tracé retenu à l'issue de l'étude

Enfin, un unique tracé sera retenu à l'issue de cette deuxième phase pour faire l'objet d'une évaluation socio-économique du tracé et conditions de réalisation pendant un mois. Le rapport final précisera le coût, le bilan socio-économique, le bilan carbone, le calendrier prévisionnel et la liste des études complémentaires à mener.

S'il ne s'agit pas de la première étude sur le sujet, ce sera probablement le travail le plus approfondi depuis les années 1990. « On est très satisfait, c'est exactement ce qu'on demandait depuis longtemps. Un métro ne se décide pas sur une intuition, une étude exploratoire ou les travaux d'une association aussi sérieux soient-ils. Cette étude, qui comprend des éléments de faisabilité, permettra d'éclairer le débat politique avec des éléments objectifs à condition qu'elle n'arrive pas trop tard », salue Mickaël Baubonne, vice-président de l'association Métro de Bordeaux. Le responsable restera cependant « vigilant » sur le calendrier et l'enchaînement des trois étapes.

Lire aussiUne ligne et 18 stations : l'association Métro de Bordeaux affine son projet de mobilités

Les entreprises ont jusqu'au 17 avril 2023 pour déposer leur candidature. Bordeaux Métropole sélectionnera ensuite le lauréat avant de lancer effectivement la première phase de l'étude probablement d'ici l'été.