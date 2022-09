Sobriété énergétique : pas de fermetures de piscines à Bordeaux

A Limoges (Haute-Vienne) et Saint-Geours-de-Maremne (Landes), comme dans une trentaine d'autres communes françaises, les nageurs ont trouvé porte close ce lundi 6 septembre dans les établissements gérés par l'entreprise Vert Marine. Celle-ci affirme ne pas pouvoir faire face à l'explosion de la facture énergétique. Souvent chauffées au gaz, les piscines sont des équipements très énergivores qui subissent de plein fouet la hausse des prix. La fermeture temporaire de cette trentaine d'établissements, parfois de gros complexes aquatiques comme Aquapolis à Limoges, s'accompagne de la mise au chômage partiel des personnels.

Selon l'AFP, la facture énergétique de Vert Marine est passée de "15 à 100 millions d'euros", soit "la totalité du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise". Et l'entreprise, qui opère dans le cadre de délégations de service public indique ne pas vouloir procéder à une multiplication des tarifs par trois.

"On se retrouve avec des prix de l'énergie qui grimpent et ce n'est plus tenable. Il a été multiplié par dix. Au total, 600 employés sur 2.000 sont placés en chômage partiel", a détaillé à l'AFP Thierry Chaix, le président de Vert Marine qui gère 90 piscines et patinoires au total.

Pas de fermetures envisagées à Bordeaux

A Bordeaux, qui compte quatre piscines municipales et une cinquième en travaux, le cap a été fixé : tout faire pour éviter de fermer des bassins cet hiver. "Il y a une mission de service public et d'apprentissage de la nage, qui est un aspect très important dans notre région. Donc l'objectif est de ne pas fermer les piscines", indique-t-on au cabinet du maire écologiste Pierre Hurmic. Pour autant, la municipalité n'échappe évidemment pas à la flambée de ses factures d'énergie mais, pour faire face, elle mise davantage sur l'ajustement des températures et sur l'accélération des travaux de rénovation énergétique des bâtiments, notamment sur la piscine du Grand Parc. La réduction des horaires d'ouverture des bassins est, elle aussi, écartée pour le moment.

Plus largement, un plan d'économies d'énergie et de développement des énergies renouvelables sera présenté par le maire lors de sa conférence de presse de rentrée le 14 septembre prochain.

"S'agissant des piscines et des patinoires, un travail est notamment mené avec les représentants de ces acteurs (dont l'Union Sport et Cycle) et les collectivités pour trouver des solutions afin de réduire la consommation tout en préservant l'activité sportive et économique", avaient précisé de concert les ministres des Sports et de la Transition énergétique la semaine dernière. "Des mesures complémentaires seront étudiées en cas de fortes tensions sur les réseaux", avaient-elles ajouté. Selon l'association France Urbaine, qui regroupe les grandes villes agglomérations françaises, environ 10 % de ses 108 adhérents, sondés il y a quelques semaines, envisagent des fermetures de piscines cet hiver.